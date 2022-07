“L’ho chiamato per scusarmi. Ma non mi parla. Gli ho chiesto di vederci, ma mi è stato detto che non è ancora pronto a parlare di quello che è successo. Quando sarà pronto spero lo farà”.

È un passaggio del videomessaggio postato da Will Smith sui suoi canali social, per rompere il silenzio dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima cerimonia degli Oscar a Los Angeles, quando in diretta mondiale ha rifilato uno schiaffo a Chris Rock, presentatore della serata, dopo una battuta sull’alopecia di sua moglie Jada.

"Ho trascorso mesi a pensare a quello che ho fatto”, ha spiegato Smith. “Sono pentito e nessuna parte di me pensa che sia stata una cosa giusta. Anzi è stata una cosa inaccettabile”, ha proseguito, chiedendo scusa non solo a Chris Rock, ma anche a sua madre a tutta la sua famiglia.

Una reazione violenta, quella del febbraio scorso, che è costata cara all’attore americano, estromesso dall’Academy e anche dai contratti che aveva in essere per i nuovi film.

Ora arriva il mea culpa social. Basterà per rimettere definitivamente a posto le cose?

