Dopo i titoli dei film in gara, l’organizzazione del Figari Film Fest, in programma a Olbia dal 19 al 24 giugno, svela anche i giurati e i super ospiti dell’11esima edizione della kermesse dedicata ai cortometraggi e al mercato audiovisivo.

Si tratta degli attori Matteo Martari e Saverio Raimondo, che riceveranno rispettivamente il Premio Beatrice Bracco e il Premio Cinema e Parole, e dell’attrice Ivana Lotito e dei registi Giuseppe Marco Albano e Adriano Valerio, che giudicheranno i corti in gara nella sezione Scarpette rosse e Internazionale. Completano le sezioni della competizione Nazionale, Regionale e Animazione, per un totale di 62 film in gara.

Proiezioni al via sabato 19 giugno, nel centro storico di Olbia con tanto di pubblico e rispetto delle regole anti Covid-19, con “David” di Zack Woods, il corto statunitense che aprirà ufficialmente la stagione cinematografica in Gallura. Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

Dal 22 al 24 giugno si terrà anche la quinta edizione del Figari Film Market, dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica, mentre il 24 mattina si svolgeranno gli Stati Generali del Cortometraggio. Progetto speciale del mercato il PrimaVera Corti, che offre a otto registi la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio a un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vederli prodotti da una delle società coinvolte.

© Riproduzione riservata