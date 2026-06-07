Ariete – Questo mese accende ambizioni e coraggio. Le scelte saranno premiate, ma servono prudenza e ascolto.

Toro – Ritmi tranquilli ma molto produttivi. Cresce l’autostima, però sarà utile investire su ciò che conta davvero.

Gemelli – Periodo particolarmente vivace e ricco di contatti. Attenzione a distrazioni e promesse non mantenute...

Cancro – Cuore e mente oggi cercano il giusto equilibrio. Legami importanti si rafforzano grazie alla sincerità.

Leone – Energia creativa e voglia di protagonismo? Le opportunità sono concrete, evitate tensioni inutili...

Vergine – Metodo e precisione favoriscono i risultati positivi. Non ignorate il bisogno di leggerezza che si cela in voi.

Bilancia – Relazioni armoniche e nuovi accordi allietano questa settimana. La diplomazia vi aiuterà con alcuni chiarimenti.

Scorpione – Determinazione e intuito orientano il vostro agire. In amore regna l’intensità, ma evitate le chiusure rigide.

Sagittario – Voglia matta di esplorare e cambiare? Si presentano delle occasioni, ma riflettete bene prima di agire...

Capricorno – Un impegno costante vi porta dei traguardi graduali. Meno severità aiuterà i vostri rapporti personali...

Acquario – Spirito innovativo e idee fresche nella vostra testa. Le collaborazioni sono utili, ma seguite l’ispirazione!

Pesci – Giornata di sensibilità amplificata e sogni vividi. Servono però decisioni concrete per avanzare davvero...

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