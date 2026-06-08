Ariete – Si preannuncia una giornata dinamica e ricca di stimoli. Agite con coraggio, ma valutate ogni dettaglio.

Toro – Stabilità e sicurezza in grande crescita. Si tratta di un momento ideale per rafforzare progetti e legami.

Gemelli – Curiosità e comunicazione sono al massimo. Ci sono tante idee in ballo, ma serve evitare dispersione...

Cancro – Profondità emotiva e legami sinceri vi condizionano. Occorre trovare equilibrio tra cuore e responsabilità.

Leone – Il vostro fascino attira l’attenzione. Si presentano circostanze favorevoli, ma attenzione all’impulsività...

Vergine – Un lavoro preciso porta risultati concreti. Non dimenticate però di dedicare del tempo anche a voi stessi...

Bilancia – Nuovi incontri positivi daranno una svolta al vostro periodo grigio. Sinergie vantaggiose all’orizzonte...

Scorpione – La vostra forza interiore vi permetterà di prendere delle decisioni nette. In amore chiarimenti sinceri.

Sagittario – Esprimete entusiasmo e voglia di movimento. Nuove esperienze porteranno a una crescita personale.

Capricorno – Concretezza e disciplina saranno presto premiate. Avete delle relazioni da gestire con più flessibilità...

Acquario – Giornata all’insegna di originalità e prospettive inedite. Progetti innovativi troveranno spazio e consenso.

Pesci – Intuizione e fantasia saranno i vostri cavalli di battaglia. Cercate basi solide per realizzare i vostri desideri!

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