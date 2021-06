La pandemia di coronavirus “ha messo in ginocchio il mondo ed è stata una tragedia epocale, è stata pesante per tutti, per noi fuori e immagino ancora di più per voi”.

Lo ha detto Vasco Rossi in un videomessaggio inviato ai detenuti della Dozza, casa circondariale di Bologna, nel corso della “Maratona oratoria” organizzata dalla Camera penale felsinea.

"Bisogna tenere duro – ha aggiunto il cantante –, capisco la vostra condizione, che tralaltro ho conosciuto. Ho cercato di fare tesoro della mia esperienza per cercare di diventare più forte per affrontare i problemi che ci sono nella vita. Capisco la rabbia e la tristezza che provate”.

Quiandi ha citato un suo famoso brano: “Cercate di dare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha”.

Così il rocker ha voluto comunicare tutta la sua vicinanza ai detenuti: “Vi sono vicino, vi abbraccio forte e vi auguro che i vostri problemi legali e umani si possano risolvere presto e nel miglior modo possibile. Bisogna tener duro”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata