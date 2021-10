Salvini e Meloni? “Creano odio”. Un no vax? “Non lo convinci, la sua testa è così”.

Ne ha per tutti Vasco Rossi, che nel corso della presentazione del suo nuovo album “Siamo qui” non si sottrae alle domande su politica e attualità.

A partire dal recente attacco di Forza Nuova alla sede della Cgil: “C’è una nuova destra, è molto estremista. La destra deve esserci ed è giusto che ci sia, ma non deve essere pericolosa come quella che è all’orizzonte. Io faccio musica e porto gioia, invece c’è gente che soffia sul fuoco, che semina odio e divisione”.

Non si riferisce solo a Forza Nuova, ma anche ai principali leader della destra parlamentare: “Salvini e Meloni usano toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi”.

Le parole oggi “sono usate in modo vergognoso”. E si riferisce al grido “libertà, libertà”, che si sente durante le manifestazioni dei no Green pass: “La libertà non è quella. Libertà ha senso quando è all’interno di un limite, altrimenti è caos. Noi lo avevamo già capito negli anni ‘70, non mi aspettavo di tornare indietro come stiamo facendo ora, che si mettono in discussione cose che per me erano chiarissime”.

Infine, i no vax: “Il no vax pensa ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non accetta che sia un caso ma pensa che dietro deve esserci qualcosa. Puoi provare a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è già convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così”.

Vasco invece crede nella scienza: “Se ho mal di denti prendo un antidolorifico. Non vado a parlare con un santone, la mia posizione la conoscete, ho obbligato a mettersi la mascherina chi veniva davanti a casa mia a prendersi l'autografo".

