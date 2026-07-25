Organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, torna a Sassari il World Music Festival, la rassegna dedicata alla musica popolare. Dal 28 luglio al 6 agosto saranno tre i concerti nello spazio di piazza Monica Moretti, tutti con inizio alle 21.30.

Il primo appuntamento in cartellone è per martedì 28 luglio con ¡Gracia!, lo spettacolo del chitarrista e compositore genovese Luca Falomi. Insieme a Anaïs Drago al violino e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Falomi dà vita a un suono originale, radicato e contemporaneo in cui ogni nota è parte di un racconto libero e visionario.

Sabato 1° agosto sale sul palcoscenico il gruppo multietnico Yampapaya, fondato dal cantautore americano David James Hoffman. La band raccoglie ispirazione dalla musica congolese, mescolando ritmi e melodie di tutto il mondo. Con Hoffman, alla voce e alla chitarra, suoneranno Peace Diouf alla chitarra, Frank Ranieri al basso, Alex Taborri e Francesca Ciocca alle percussioni.

A chiudere il World Music Festival sarà, il 6 agosto, la voce di Anna Maria Castelli in Cosa sono le nuvole – Omaggio a Domenico Modugno. La “cantattrice” milanese ma di origine napoletana torna a Sassari, accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Stefano Rapicavoli alla batteria per un concerto che riprende il suo Singing Modugno, rivisitato oggi dal vivo in una versione raffinata ed essenziale dalle influenze jazz, della canzone francese e del tango argentino.

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