Ariete - La giornata invita a fare ordine tra idee e desideri. Capire cosa conta davvero sarà più semplice del previsto.

Toro - Un gesto crea un clima più disteso. Le relazioni migliorano quando smettete di controllare tutto.

Gemelli - C'è voglia di leggerezza e movimento. Seguire l'ispirazione del momento vi regala energia positiva.

Cancro - Una conversazione tocca corde profonde. Non servono molte parole per sentirvi compresi e accolti.

Leone - Ritagliatevi uno spazio solo vostro. Anche poche ore dedicate a ciò che amate fanno la differenza quest'oggi.

Vergine - Lasciate in sospeso ciò che può attendere. Oggi il benessere personale vale più dell'efficienza.

Bilancia - Un incontro o un messaggio inatteso cambia il tono della domenica estiva e porta una ventata di novità.

Scorpione - Vi accorgete che una preoccupazione era meno importante del previsto. Questo vi permette di rilassarvi.

Sagittario - L'orizzonte si allarga grazie a un'idea nuova. Annotatela: potrebbe tornare utile molto presto.

Capricorno - La domenica scorre meglio senza programmi rigidi. Lasciare spazio all'improvvisazione vi sorprende.

Acquario - Un confronto sincero chiarisce un malinteso. Affrontare l'argomento con semplicità porta buoni risultati.

Pesci - Le emozioni si fanno più leggere. Guardare avanti con fiducia vi aiuta a chiudere bene la settimana.

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