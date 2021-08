Con un post su Instagram Vasco Rossi ha raccontato ai suoi follower una piccola disavventura.

"Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta", ha scritto sul suo profilo social.

Nel messaggio il rocker di Zocca (Modena) però ha tranquillizzato tutti i fan: "Per fortuna niente di grave, un male boia però".

Nella foto il Blasco, 69 anni, è sorridente e ha un vistoso tutore alla spalla destra per immobilizzare l’arto.

A commento dell'immagine ha poi scherzato: "Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi", prendendosi anche un po' in giro, citando in un hashtag la sua canzone “Vita spericolata”.

Tanti gli auguri di pronta guarigione arrivati dagli ammiratori, ma anche da colleghi e amici, come Emma Marrone e Fiorella Mannoia.

(Unioneonline/F)

