Uomini maltrattati, una realtà evidente anche se poco visibile. In anteprima a Porto Torres verrà presentato il progetto musicale “Tulipani 2.0 Progetto Superman”, una manifestazione di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza delle donne sugli uomini che si manifesta attraverso aggressioni fisiche, insulti e squalifiche continue.

Lo spettacolo diretto da Alessio Paddeu, in collaborazione con Bsl Studio Danza, è in programma sabato 20 maggio alle 21, presso il Teatro Andrea Parodi.

«Ci sono molti uomini che nel denunciare un maltrattamento si scontrano con l’incredulità delle autorità», spiega Alessio Paddeu, «e spesso provano vergogna, possono sentirsi colpiti nella loro virilità dal fatto di essere maltrattati, quindi pensano che chiedere aiuto li renda deboli». Il titolo dell'evento "Tulipani", simbolo dell'amore, prende spunto dalla storia che racconta che il fiore era la goccia del sangue di un principe persiano, caduta dopo essere stato abbandonato dalla sua amata.

Durante lo spettacolo musicale e culturale, presentato da Mauro De Maio, interverranno esperti, medici e criminologi, fra cui Michele Matta, medico dell’ospedale San Francesco di Nuoro e la criminologa Glenda Mancini autrice dei libri “uomini vittime delle donne” e “Anche le donne uccidono”.

Presenti anche i fondatori dell’associazione Naven onlus fondata a Sassari per affrontare questo tipo di problematiche, esperti e formatori, counselor che apriranno a Sassari uno sportello di ascolto rivolto agli uomini, il primo in Sardegna sulla violenza delle donne sugli uomini. Non solo interventi sulle tematiche sociali ma anche spettacolo, musica con brani inediti e danza con l’intervento del cantante turritano Pauz, l’esibizione dell’attore Franco Mascia e la presenza gli studenti della scuola elementare Borgona di Porto Torres. A fare da cornice anche le opere esposte da Carla Demartis e Olga Murgia.

