Il canto tradizionale sardo si arricchisce di una nuova voce, che irrompe nel panorama isolano con un singolo, intitolato "Chena 'e attie", che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube a partire dal 3 ottobre. Si tratta di Lorena Piras, 35 anni di Macomer, figlia d'arte (il padre, Mariano Piras, è la voce storica dei cori tradizionali di Macomer), che sin da bambina ha avuto la passione per il canto sardo. "la nostra isola- dice Lorena- custodisce una tradizione immensa di canti d'amore meravigliosi. Ho però sentito il bisogno di dare voce anche a un'altra dimensione dell'esistenza: quella di chi resta dopo una perdita. Sappiamo bene quanto il lutto sappia spezzare il cuore e l'anima, e quanto separarsi da qualcuno sia un faticoso e doloroso cammino. Con questo brano voglio dare voce a chi, in quei momenti di buio, rimane in silenzio perché sopraffatto da una sofferenza che non riesce a esternare. È nata la canzone, Chena 'e attie, scritta pensando alle persone care che in questi anni ci hanno lasciato e che, purtroppo, per ora non possiamo più riabbracciare". Un progetto che nasce da un’ ispirazione artistica legata al lavoro creato da Sóleandro con il suo brano Savitri. "Questo mi ha spinto a cimentarmi nella sfida di ricreare un testo in lingua sarda su una melodia già esistente. La mia guida emotiva è stata How Do I Say Goodbye di Dean Lewis, un brano capace di esprimere la paura immensa e il dolore profondo legati alla possibile perdita di un genitore. Da quel sentimento universale ho voluto muovere i primi passi". L'uscita di "Chena 'e attie", sarà accompagnata da un videoclip ufficiale su YouTube arricchito dal testo originale e dalla traduzione in italiano, così da permettere a tutti di cogliere a pieno il senso e la poesia delle parole.

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