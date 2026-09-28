Macomer, il canto tradizionale sardo si arricchisce di una nuova voceLorena Piras e il suo singolo “Chena ‘e attie”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il canto tradizionale sardo si arricchisce di una nuova voce, che irrompe nel panorama isolano con un singolo, intitolato "Chena 'e attie", che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube a partire dal 3 ottobre. Si tratta di Lorena Piras, 35 anni di Macomer, figlia d'arte (il padre, Mariano Piras, è la voce storica dei cori tradizionali di Macomer), che sin da bambina ha avuto la passione per il canto sardo. "la nostra isola- dice Lorena- custodisce una tradizione immensa di canti d'amore meravigliosi. Ho però sentito il bisogno di dare voce anche a un'altra dimensione dell'esistenza: quella di chi resta dopo una perdita. Sappiamo bene quanto il lutto sappia spezzare il cuore e l'anima, e quanto separarsi da qualcuno sia un faticoso e doloroso cammino. Con questo brano voglio dare voce a chi, in quei momenti di buio, rimane in silenzio perché sopraffatto da una sofferenza che non riesce a esternare. È nata la canzone, Chena 'e attie, scritta pensando alle persone care che in questi anni ci hanno lasciato e che, purtroppo, per ora non possiamo più riabbracciare". Un progetto che nasce da un’ ispirazione artistica legata al lavoro creato da Sóleandro con il suo brano Savitri. "Questo mi ha spinto a cimentarmi nella sfida di ricreare un testo in lingua sarda su una melodia già esistente. La mia guida emotiva è stata How Do I Say Goodbye di Dean Lewis, un brano capace di esprimere la paura immensa e il dolore profondo legati alla possibile perdita di un genitore. Da quel sentimento universale ho voluto muovere i primi passi". L'uscita di "Chena 'e attie", sarà accompagnata da un videoclip ufficiale su YouTube arricchito dal testo originale e dalla traduzione in italiano, così da permettere a tutti di cogliere a pieno il senso e la poesia delle parole.