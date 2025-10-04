Un sassarese sbanca Affari Tuoi portando a casa 300mila euro, il premio massimo. Artigiano, appassionato di surf e motociclette, Angelo Russo è il vincitore della puntata del 3 ottobre del programma condotto da Stefano De Martino. Ad accompagnarlo la fidanzata Giulia Canu, da cui ha avuto una figlia poco più di un anno fa. Ed è proprio affidandosi alla piccola Marilù che ha portato a casa il bottino pieno.

Quando gli è stato proposto un cambio, Angelo ha sostituito il suo pacco, il numero 3, con il numero 12, dedicato proprio a Marilù, e lo ha tenuto sino alla fine.

Quando erano rimasti 6 pacchi, Angelo aveva i 300mila, i 50mila e gli altri senza premi. Da allora, un tiro dopo l’altro, ha eliminato tutti i pericoli ed è rimasto con i 50mila e i 300mila. Ha rifiutato l’offerta di 150mila euro del Dottore («Se ho qui 50mila euro, perché me ne dovrebbe dare tre volte tanto») e ha portato a casa il massimo premio.

Una serata quasi storica per la trasmissione, per la seconda volta consecutiva infatti il concorrente ha vinto 300mila euro. «Quante probabilità potevano esserci?», ha coommentato De Martino mentre esplodeva la festa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata