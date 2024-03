“Let’s Swing and Sway” è una serata evento, una opportunità per gli amanti del genere della danza della musica, un mix di eventi al ritmo coinvolgente dello swing. Sarà lo Spazio Tev di Sassari (nel quartiere di San Giorgio) a ospitare sabato 6 aprile il doppio appuntamento.

Dalle 17 alle 20 workshop intensivo di Lindy Hop Dance con il Cagliari Lindy Circus. Stefano Murgia e Silvia Danese guideranno i partecipanti alla scoperta delle fondamenta del lindy hop, il ballo di coppia della musica swing nato negli anni venti e trenta ad Harlem, il quartiere di New York.

Dalle 21.30 lo show affidato alla Nuova Orchestrina Altalena, che propone insieme a Theatre en vol una nuova produzione musicale teatrale che viaggia da New Orleans in Messico e nelle terre balcaniche con un repertorio che va dal Dixieland allo Swing, dalla Cumbia alla Balcanica con intermezzi che si rifanno alla canzone italiana degli anni quaranta. Ad esibirsi, da New Orleans a Bogotà, saranno Liz Paniko (voce e fisarmonica), Simone Pala (sax tenore), Davide Bozzato (clarinetto), Marce Tubagroove (sousaphon) e Vittorio Sicbaldi (batteria).

In chiusura di serata il funk latin jungle di Dj Brosky.

