Ariete: Troverete presto la serenità in famiglia per cui state lavorando tanto. Non perdete la speranza!

Toro: Dopo questa giornata la vostra mente reclama pietà: ordinate una pizza e guardate una serie tv.

Gemelli: Trovate sempre il modo di trascorrere giornate originali con il partner, ma lasciate anche organizzare lui.

Cancro: Avete il cuore spezzato? Non c’è niente che una commedia romantica e un gelato non possano lenire...

Leone: Per il momento è meglio non strafare sul lavoro, o il vostro capo penserà che siete sempre disponibili.

Vergine: Ricordate sempre gli anniversari ma la memoria fa cilecca. Meglio usare un’agenda virtuale.

Bilancia: Essere introversi non è sempre un difetto e le anime travolgenti come voi possono aiutare gli amici timidi.

Scorpione: Il vostro cuore batte per una persona che lavora con voi, ma per il momento è meglio non agire...

Sagittario: Troverete il modo di uscire da una situazione spinosa che non vi fa stare bene. Sarà la scelta più giusta.

Capricorno: Conoscere a fondo se stessi sembra essere l’obiettivo della vostra vita, ma non isolatevi troppo dagli altri.

Acquario: Avere la mente fredda è una qualità che molti vi invidiano. Mettetela a disposizione di chi è in difficoltà!

Pesci: Per il vostro amor proprio non dovete sempre esser così disponibili con gli altri, o finirà male...

© Riproduzione riservata