Le nuove prospettive della ricerca storica, esplorate nel segno di una figura centrale per il Novecento italiano e isolano: è finalmente giunto il momento a Cagliari per la dodicesima edizione del Festival Premio Emilio Lussu, che dall'11 al 15 novembre anima la Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita con incontri letterari, approfondimenti storici e in tema di cinema, musica e fumetto a ingresso libero e gratuito, nella cinque giorni che comprende i premi di sabato.

Organizzata dall'associazione culturale L'Alambicco in collaborazione con la parigrado La Macchina Cinema, questa nuova annata del Premio si apre mercoledì 11 alle 10, con il laboratorio gratuito di lettura e scrittura creativa tenuto dall'autore Guido Conti, in programma fino alle 12:30 per offrire un'occasione di confronto diretto con la pratica della narrazione, dello sviluppo di una trama e delle possibilità espressive, per un massimo di quaranta partecipanti.

Si riprende nel pomeriggio, con il IX Convegno internazionale di studi su Emilio Lussu che alle 17:30 debutta sotto il titolo "Nuove prospettive storiografiche su Emilio Lussu". Coordinato dallo storico e presidente del Comitato scientifico internazionale della rassegna Gian Giacomo Ortu, il dibattito unisce studiosi provenienti da diversi ambiti di ricerca, nell'approfondimento biografico, filosofico, politico e culturale del patriota e partigiano: fino alle 20:30, sono ospiti Diego Dilettoso della CY Cergy Paris University, per la relazione "Emilio Lussu e Carlo Rosselli a Parigi", il direttore artistico Alessandro Macis, intervenendo con "Il cinema racconta il mondo di Emilio Lussu", Carlo Perelli dell'ateneo di Cagliari, ne "Il senso del luogo: Emilio Lussu e Armungia", e infine la collega Bianca Carcangiu, che affronta "Il dissenso di Lussu sull'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia (1950–1960)". Ortu stesso espone il suo lavoro con "Lussu e Bellieni: una collaborazione tormentata ma leale", prima di lasciare le conclusioni al direttore dell'armungiese Museo Joyce e Emilio Lussu Alberto Cabboi, nelle testimonianze epistolari di "Pensiero e impegno di Emilio Lussu nella corrispondenza del Novecento".

Giovedì il Festival torna sulla letteratura e il dibattito civile, riprendendo alle 17:30 con la presentazione de "L'Italia è un romanzo. Atlante letterario. Luoghi Storie e Paesaggi" (Edizioni Touring Club, 2025), con l'autrice Alessandra Mastroleo in dialogo con Carlo Conti sul Belpaese osservato e interpretato dai grandi scrittori, e subito dopo spazio a Luigi De Magistris, che conversando con Virginia Buonavolontà illustra il suo "Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere". Il programma di venerdì va invece a intrecciare cinema, cultura europea e musica: dalle 9 alle 12:30 le scuole sono invitate alla lezione-concerto di Céline Pruvost, dal titolo "Omaggio alla canzone d'autore francese" e con la cantante affiancata da Florent Joël Pruvost alla chitarra, in una collaborazione con l'associazione Musica Italiana a Parigi e il Festival Canzoni&Parole, nel coordinamento di Buonavolontà. Alle 17:30 va in scena il documentario "Mladen Machiedo. La quotidianità non ordinaria di un italianista croato" (2024, 46 minuti) di Matteo Prodan, con la proiezione seguita dal dialogo del regista con Diego Bertelli, prima di procedere al concerto di Paolo Capodacqua dedicato al maestro George Brassens, introdotto e curato ancora una volta da Buonavolontà.

Arrivando a sabato, la cerimonia di premiazione che ha inizio alle 17:30 e viene dedicata ai finalisti delle due categorie in competizione: Narrativa e Saggistica, con la prima che vede sul podio Sandro Campani con "La casa del dormiveglia" (Einaudi, 2026), Marco Lodoli con "Solo un giorno" (Einaudi, 2026) e Laura Pariani con "Primamà" (La nave di Teseo, 2025), mentre per la seconda sono stati selezionati Goffredo Buccini con "Tyrannis. Il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica" (Neri Pozza, 2026), Alessandro Mantovani con "Qui non c'è niente. Immagini dal Labirinto" (Italo Svevo, 2026) e Luigi Zoja con "Il nostro tempo. Narrare un'Europa" (Bollati Boringhieri, 2025). Nel corso della cerimonia stessa viene inoltre conferito il Premio Lussu al fumetto allo sceneggiatore e illustratore spagnolo Paco Roca, celebre per gli acclamati lavori creati per la narrazione disegnata, tra cui il commovente "Rughe" che è stato adattato in animazione per il grande schermo. Lo stesso Roca al mattino è protagonista di una masterclass riservata alle scuole, dalle 9:30 alle 12.

La chiusura di domenica 15 si apre già alle 10, con la visita all'Orto Botanico a cura di Trip Sardinia, mentre alle 16:30 la tavola rotonda "R-esistere leggendo: librerie indipendenti e pluralismo culturale" riunisce alcune esperienze di librerie indipendenti in Italia e in Europa, negli interventi di Michela Calledda de La Giraffa di Siliqua, Sara Cappai di Libreria Piena da Lisbona, Simone Gallorini di LibrOrcia da Bagno Vignoni, Emiliano Longobardi dell'Azuni di Sassari ed Elisabetta Balduzzi di Ticinum da Voghera. A coordinare il confronto è Bruno Quaranta, cedendo poi la parola allo scrittore spagnolo Manuel Vilas, che presenta l'ultimo "Se non ho nessuno accanto il mondo si fa tenebra" (Guanda, 2026) in compagnia di Luisa Antunes Paolinelli, e alla collega italiana Melania Guarda Ceccoli, nel suo omaggio alla signora del giallo "In Inghilterra con Agatha Christie. Una vita da romanzo" (Giulio Perrone, 2026), in dialogo con Maria Grazia Dongu. Cala il sipario sul Festival alle 19:45, con il Premio Lussu alla carriera al filologo e presidente dell'Istituto Treccani Carlo Ossola, in conversazione con Alberto Sinigaglia e Bruno Quaranta.

La manifestazione viene resa possibile da Regione e Comuni di Cagliari e Armungia, sotto la direzione artistica di Alessandro Macis e il coordinamento organizzativo di Patrizia Masala.

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