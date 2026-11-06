Un intenso, appassionato omaggio a un grande musicista, celebrandone i profondi legami – anche di sangue – sul palco: ed è così che l'eredità del compianto chitarrista e compositore Massimo Ferra torna al Teatro Massimo di Cagliari, con il concerto "Ferra's Legacy" officiato da un'ensemble di eccezione. Una produzione targata Medinsard e offerta da Sardegna Concerti, in scena per questo sabato alle 19.

Un viaggio sonoro che intende restituire voce e vitalità all'arte di Ferra, figura di riferimento per la musica isolana e non solo, oltre che continua fonte d'ispirazione per intere generazioni di musicisti. Attraverso interpretazioni inedite e originali arrangiamenti, il suo prezioso patrimonio musicale viene esplorato in sfumature ancora tutte da scoprire, con l'obiettivo di rilanciarne l'opera e mantenerne vivo l'incredibile spirito creativo.

E a guidare il progetto sono nientemeno che il fratello Bebo Ferra, tra i più apprezzati chitarristi del panorama jazz europeo, e il figlio Pietro al violino, accompagnati da contrabbasso e violoncello di Salvatore Maiore e, per questa speciale occasione, Gabriele Mirabassi, con il celebre clarinettista e profondo estimatore di Ferra che entra a far parte del quartetto. Un incontro di sensibilità ed esperienze diverse, unite nel trasformare la memoria in materia viva e capace di generare nuove visioni e prospettive sulla musica dell'artista cagliaritano, prematuramente scomparso.

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