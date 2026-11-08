Sembra proprio non trovare pace il ritorno dell’Uomo Pipistrello sul grande schermo. Dopo continui incidenti di percorso e relativi posticipi della data d’uscita, fissata per il momento a un - speriamo definitivo - 18 febbraio 2028, «The Batman 2», sequel del film diretto da Matt Reeves che ha dato il via, a marzo del 2022, a una nuova serie cinematografica con l’acclamato «The Batman», ha subìto, purtroppo, un’ulteriore battuta d’arresto. A scombinare i piani stavolta è stato proprio il regista, dopo aver reso noto ufficialmente, lo scorso 5 ottobre, di aver interrotto temporaneamente le riprese per questioni familiari non meglio specificate.

La notizia è arrivata da un portavoce del progetto, che, per l’occasione, ha rilasciato il seguente comunicato: «La produzione di The Batman Part II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si concentra su una questione familiare. Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l'ora di proseguire presto questo viaggio». Uno sviluppo che, inevitabilmente, ha creato notevole sconforto tra gli appassionati, già duramente provati dai continui slittamenti che, in questo ampio lasso di tempo, hanno visto «The Batman 2» inizialmente programmato per ottobre del 2025, poi per ottobre di quest’anno, poi rimandato di un altro anno e, infine, di ulteriori quattro mesi. Sebbene, a ridosso del primo rinvio, James Gunn, regista e co-responsabile dei DC Studios, avesse tentato in qualche modo di ridimensionare l’accaduto, affermando che i posticipi sono fenomeni frequenti nelle produzioni di grossa portata, ben presto si è capito che la ragioni di questa lunga attesa sono dipese soprattutto dall’enorme ambizione del progetto.

Ciò sarebbe emerso, in primo luogo, dai continui rimaneggiamenti della sceneggiatura e, più recentemente, da alcune dichiarazioni di Robert Pattinson, protagonista del film, che avrebbero lasciato intendere la volontà, da parte di Reeves e dei DC Studios, di portare il sequel in una direzione nettamente diversa rispetto al predecessore. Un dato indicativo delle ambizioni riposte nel progetto si evince, se non altro, da alcuni nomi del cast, che, tra grandi ritorni e nuovi volti, comprenderà Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis e Jeffrey Wright.

Tuttavia, privato di Reeves dietro la cinepresa e della sua guida autoriale, «The Batman 2» è sembrato ancora una volta destinato a una sospensione a tempo indeterminato. Con grande sorpresa, grazie anche al sostegno di Warner Bros., determinata a rispettare gli impegni pattuiti, si è offerto di portare avanti i lavori al fianco di Reeves il collega Steven Soderbergh: un professionista navigato, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la trilogia di «Ocean’s Eleven», ma anche per classici acclamati dalla critica come «Sesso, bugie e videotape» ed «Eric Brockovich - Forte come la verità».

L’intervento di Soderbergh, come riportato da Variety sulle basi delle dichiarazioni ufficiali dei DC Studios e dello stesso regista, servirà a completare le ultime settimane di riprese previste per il film, in modo tale da permettere a Reeves di gestire nel frattempo, senza ulteriori pressioni, le proprie faccende personali. Un aspetto non meno importante è che Reeves potrà continuare a partecipare attivamente al progetto, pur senza essere fisicamente presente sul set, assicurandosi che venga mantenuta la continuità con il lavoro svolto in precedenza.

La notizia del contributo di Soderbergh è emersa in particolare da una dichiarazione rilasciata dallo studio, dalla quale traspare chiaramente la volontà del cineasta di offrire il proprio sostegno al progetto, forte della stima che nutre nei confronti di Reeves: «Mentre Matt Reeves continua a occuparsi di una questione familiare in corso, Steven Soderbergh, ammiratore del suo lavoro, ha contattato Matt e interverrà, con il pieno sostegno di DC Studios, per aiutarlo a completare le ultime settimane di riprese principali di The Batman Part II. Matt e Steven lavoreranno a stretto contatto con il cast e la squadra per realizzare la visione di Matt per il film».

Chiarendo esplicitamente di voler preservare l’impostazione stabilita da Reeves, Soderbergh ha affermato nello specifico: «Ho trovato straordinario il lavoro di Matt Reeves su The Batman: era intenzionale, specifico e rigorosamente coerente. L'obiettivo è lavorare con Matt e il suo team per realizzare materiale che si integri perfettamente con quanto è già stato girato, così che Matt possa completare il suo film nel modo giusto».

In pronta risposta, Reeves ha assicurato, sui propri profili social, che continuerà a seguire i lavori su «The Batman 2» anche a distanza, senza mancare di ringraziare il collega per l’attenzione dimostratagli: «Giusto per fare chiarezza, non sto abbandonando The Batman Part II. Sono profondamente grato a Steven per essere venuto in mio aiuto in questo momento difficile, permettendomi di portare a termine le riprese principali del film. Ringrazio tutti per la preoccupazione dimostrata e per i messaggi di affetto e sostegno».

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