Un gioco di suggestioni sonore e scoperte inattese, esplorando territori nuovi nel segno di fantasia e creatività: questa la proposta musicale del progetto "Ossobuco" di Antonio Pinna e Andrea Ruggeri, ospite del nuovo concerto dedicato alle famiglie con bimbi dai zero ai sei anni per "La musica che gira in tondo", rassegna curata da Medinsard con la direzione artistica di Francesca Romana Motzo.

Appuntamento questa domenica al Teatro Massimo di Cagliari, con la sala M3 a far da sfondo ai due turni previsti: quello mattutino delle 11, per la fascia d'età zero-tre, e a seguire quello delle 16:30, destinato invece ai piccoli dai tre ai sei anni, con accoglienza per le famiglie in programma mezz'ora prima nel foyer, in entrambi gli orari. Genitori e piccini vengono quindi accompagnati in una dimensione sonora contemporanea, con un progetto speciale il cui nome è acronimo delle sue fondamentali suggestioni: "Ossobuco" sta infatti per Oltre, Suono, Siamo, Oceano, Battito, Urlo, Cielo.

Fra tappeti e cuscini, in un comodo ambiente concepito per favorire l'ascolto e la partecipazione del giovanissimo pubblico, Pinna e Ruggeri danno vita a un'esperienza musicale fuori dai canoni, dove la sperimentazione diventa un'avventurosa ricerca aperta in cui i suoni di tamburi, piatti, mani, piedi e batacchi s'incontrano ed entrano in dialogo. Tramite l'improvvisazione, ogni gesto rivela qualcosa di nuovo, e ogni rumore si trasforma in una possibilità espressiva, senza schemi fissi e prestabiliti e in una musica da vivere con tutto il corpo, stimolando nei piccoli spettatori curiosità, immaginazione e libertà di ascolto.

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