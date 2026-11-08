Cosa dicono le stelle per l’8 novembreLa giornata segno per segno
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Ariete - Una telefonata cambia i vostri programmi. Prendetela come un segnale per uscire, almeno per oggi.
Toro - Il corpo chiede ritmi più lenti. Ascoltatelo: una domenica senza corse vi restituirà energie preziose.
Gemelli - Un film, un libro o una storia ascoltata per caso stimola una nuova curiosità. Seguitela senza pensarci troppo.
Cancro - La vicinanza di una persona cara vi fa sentire protetti. Non servono grandi gesti quando c’è sintonia.
Leone - Una vecchia fotografia o un ricordo vi strappa un sorriso. Guardate al passato con affetto, non con rimpianto.
Vergine - Avete già in mente la lista delle cose da fare domani? Per qualche ora dimenticatela e godetevi il presente.
Bilancia - Un incontro potrebbe avere un seguito sentimentale. Non correte con la fantasia: lasciate crescere la conoscenza.
Scorpione - Vi accorgete di desiderare qualcosa di diverso. Cominciate a immaginare come ottenerlo adesso.
Sagittario - Una passeggiata, un panorama o un luogo mai visto prima riaccendono la vostra voglia di esplorare.
Capricorno - Pensare ai prossimi giorni non vi pesa. Anzi, mettere a fuoco una priorità futura vi aiuta a ritrovare grinta.
Acquario - Una conversazione prende una piega inaspettata e vi fa cambiare prospettiva. Tenete aperta la mente.
Pesci - La giornata ha bisogno di bellezza: musica, arte o un ambiente piacevole possono regalarvi emozioni.