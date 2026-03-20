Una band culto dell'underground italiano, che riemerge dalle tenebre più forte di prima. Ecco i Simon Dreams In Violet, che dalla capitale voleranno verso l'Isola per ben tre date: si comincerà stasera al Devil Kiss di Olbia, sul palco dalle 22 con il goth rock dei sardi Threehouse Trauma in apertura, per proseguire alla stessa ora di sabato al Cafè Nouvel di Carbonia, e terminando domenica alle 19 al Fabrik di Cagliari. Nelle ultime due serate la band romana avrà affianco i cagliaritani Endelos e il loro post-punk ad aprire le danze, mentre al locale del capoluogo chiuderanno le selezioni musicali di Revenant (Giacomo Pisano).

Formati nel 1992, con il nome che proverrebbe da un sogno dell'allora compagna del cantante, i Simon Dreams In Violet rendono chiaro il loro immaginario fin dal primo logo scelto, raffigurante un simbolo che veniva posto sulle tombe delle presunte streghe. Nonostante le rare uscite discografiche per Energeia Records, la band diventò in poco tempo materia di culto nella scena goth capitolina, raggiungendo tanti altri appassionati anche dopo lo scioglimento.

Ma nel 2018, l'etichetta di genere Swiss Dark Nights compie un'importante opera, riuscendo ad assemblare e rilasciare la compilation "Dreaming The Lost 1992-1996", nella quale si concentrano le migliori perle dell'originale discografia del gruppo. Il grande apprezzamento ricevuto spingerà non solo a un secondo volume della raccolta nel 2021, ma motiva anche i due originali membri Massimiliano De Franceschi (voce) e Rosario Rizzo (basso, tastiere e percussioni) a tornare in attività, con una nuova formazione che comprende anche l'isolano Stefano Fenu (basso). E riprendendo il sound tra goth, new wave, positive punk e post-punk, il trio è oggi al lavoro su nuovo materiale inedito.

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