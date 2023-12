Il 2024 di Tortolì inizia in musica: è tutto pronto per il concerto di Capodanno.

È partito nella tarda mattinata di oggi dall'aeroporto di Milano-Linate l’artista che l’associazione Amo il mio paese ha scelto per esibirsi all’evento in programma in via Monsignor Virgilio. Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, rapper e cantautore tra i prossimi ospiti del Festival di Sanremo, arriverà nel primo pomeriggio nella cittadina ogliastrina dove prenderà confidenza con il maxi palco allestito nel piazzale Porrà.

Prima di imbarcarsi sull’aereo ha voluto salutare il pubblico che lo attende per una serata di musica e divertimento. Alfa è l’autore di “Bellissimissima <3”, con il cuore scritto come si faceva quando le emoji non erano così facili da mostrare attraverso una tastiera. La sua hit è uscita lo scorso maggio e ha vissuto, tra primavera ed estate, una popolarità sensazionale. Il pezzo, certificato disco d’oro, ha macinato più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando uno dei brani più famosi dell’artista e uno dei più forti dell’estate 2023. Ma prima dello spettacolo di Alfa, sul palco, allestito nel piazzale Porrà, salirà Giuliano Marongiu.

Sarà un concerto ecosostenibile. Lo spettacolo, che ha ricevuto il certificato di Ecoevent plasticfree, è il primo evento pubblico in Sardegna che sostiene l’ecosistema con il bollino di qualità, un riconoscimento dedicato a tutti gli appuntamenti che si impegnano a essere sostenibili dal punto di vista ambientale, con un focus specifico alla gestione dei rifiuti e alla riduzione dell’utilizzo della plastica. Al concerto verranno fatte le prove generali, con la perimetrazione di un’area riservata ai fumatori.

