Il Figari Film Fest annuncia le candidature della 14esima edizione, in programma dal 14 al 18 giugno a Golfo Aranci.

In gara per la sezione Internazionale “Les Silencieux” di Basile Vuillemin (Francia), “There is no frind’s house” di Abas Taheri (Iran), “Les mains sales” di Julien G. Marcotte e Jani Bellefleur-Kaltush (Canada), “Titanic, Suitable Version for Iranian Families” di Farnoosh Samadi (Iran), “Sincopat” di Pol Diggler (Spagna), “Blueberrylands” di Lauri Karo, Veeti Hautanen e Marius Valtanen (Finlandia), “3MWh” di Marie-Magdalena Kochová (Repubblica Ceca), “Ciela” di Mauricio Sierra (Messico), “The Film Might Be White” di Sebastian Johansson Micci (Svezia) e “Little” di Meka Ribera e Álvaro G. Company (Spagna).

In corsa invece per la sezione Nazionale “Pinoquo” di Federico De Mattè, “Chello ‘ncuollo” di Olga Torrico, “Agnus day” di Giuseppe Isoni, “Foto di Gruppo” di Tommaso Frangini, “Polo Nord” di Antonio Corsini, “Come nei rami la pioggia” di Juri Casagrande Conti, “Rosso” di Lorenzo Puntoni, “We should all be futurists” di Angela Norelli, “Turisti” di Adriano Giotti e “When I grow up” di Niccolò Salvato e Paolo Grassi.

Dunque, la sezione Regionale: a contendersi il riconoscimento per il miglior corto sardo “Tilipirche” di Francesco Piras, celebrato con due premi a Cortinametraggio e candidato quest’anno ai Nastri d’Argento, “Sparare alle angurie” di Antonio Donato, “Blu” di Michela Anedda, “Frarìa” di Alberto Diana e “S’Ozzastru” di Caterina Melis.

La giuria destinata a giudicare i film della kermesse cinematografica diretta da Matteo Pianezzi verrà svelata a ridosso dell’evento, al pari dei vincitori del Premio Beatrice Bracco, del Premio Rai Cinema e del Premio France Tv.

Confermato anche il Figari International Short Film Market: l’8ª edizione dell’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve si svolgerà, sempre a Golfo Aranci, dal 16 al 18 Giugno.

