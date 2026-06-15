Tre città, 15 concerti gratuiti frutto della collaborazione tra i Conservatori di Cagliari e Sassari. Parte domani a Cagliari e giovedì nella Sala Sassu del “Canepa” di Sassari “Notturni Contemporanei”, la rassegna che affianca la musica classica a nuove composizioni. Gli appuntamenti, in calendario fino al 31 luglio tra Sassari, Alghero e Cagliari, consentiranno agli studenti più talentuosi delle due istituzioni accademiche di esibirsi in pubblico. Ogni serata sarà articolata in due parti: i programmi proporranno capolavori della letteratura musicale dal Barocco al Novecento e brani contemporanei, comprese nuove opere in prima esecuzione assoluta realizzate dagli allievi delle classi di Composizione dei due Conservatori.

A Sassari il primo appuntamento, giovedì 18 giugno alle 20.30, è con il pianista cagliaritano Gregorio Corcione che eseguirà Tre sonetti del Petrarca S270 di Franz Liszt e, in prima esecuzione, Singolarity per pianoforte ed elettronica dello studente Nicola Piredda. Nella seconda parte della serata, ancora al pianoforte, Bruno Mele e Samuel Sanda proporranno Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann, Almería di Isaac Albéniz e, insieme, Correnti parallele dell’allievo Andrea Mulas, tutti del Conservatorio sassarese. I concerti ospitati a Sassari e Alghero sono a ingresso gratuito.

A Sassari previste altre due date, il 2 e 3 luglio. Ad Alghero, nel chiostro della chiesa di San Francesco, concerti il 25 giugno, 9, 16 e 21 luglio (ore 21), in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica. A Cagliari la rassegna farà tappa anche il 23, 30 giugno, 7, 14, 23, 28, 31 luglio (ore 21.30).

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