L'azzardo ha portato bene. L'8 aprile scorso il festival Time in Jazz di Berchidda aveva annunciato che, se la morsa della pandemia si fosse allentata, il cartellone della manifestazione sarebbe stato pronto ad accogliere il suo pubblico dal 7 agosto e della probabile edizione numero 43 aveva reso noti anche alcuni ospiti. Ora che sembrerebbe che il peggio sia alle spalle e il settore spettacolo ha regole chiare per ripartire, ecco che arrivano le date precise dei concerti e i nomi dei protagonisti.

La voglia è così tanta che, dopo 24 ore dall'apertura dei botteghini online, i biglietti per l'evento del 9 agosto a L'Agnata (dimora di Fabrizio De André) sono andati esauriti.

Il via a casa De André

Ma andiamo per ordine. Il 7 e l'8 agosto i concerti si svolgeranno negli spazi esterni dei bar del paese. Ed ecco, lunedì 9, l'evento sold out a L'Agnata, in territorio di Tempio Pausania. Trecento spettatori (non uno di più) potranno assistere al duo Musica Nuda della cantante Petra Magoni e del contrabbassista Ferruccio Spinetti.

"Heroes"

A inaugurare la serie di concerti sul palco centrale di Berchidda (in piazza del Popolo), mercoledì 11 agosto, sarà Paolo Fresu con il suo tributo a David Bowie, "Heroes". Un progetto, per ovvie ragioni particolarmente atteso e tutto da scoprire, vedrà il musicista sardo in compagnia di Petra Magoni, Gianluca Petrella al trombone e all'elettronica, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al basso e Christian Meyer alla batteria. Il Duca Bianco rivivrà dunque in una nuova formula.

Gli altri eventi

Giovedì 12 riflettori puntati su un altro trombettista, Avishai Cohen, stella del jazz israeliano, alla testa del suo gruppo elettrico Big Vicious. Venerdì 13 agosto, torna in scena Gianluca Petrella, stavolta con la sua Cosmic Renaissance, ovvero Mirco Rubegni alla tromba, Blake Franchetto al basso, Federico Scettri alla batteria e Simone Padovani alle percussioni.

Canzone d'autore

Sabato 14 spazio a un protagonista della canzone d'autore italiana, Fabio Concato, accompagnato dal trio del pianista Paolo Di Sabatino, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. Il gran finale Domenica 15 agosto, gran finale in piazza del Popolo per la tradizionale festa di Ferragosto con una produzione originale di Time in Jazz: a guidare le danze il batterista Nanni Gaias col suo quartetto Jim Solinas all'organo Hammond, piano e synth, Giuseppe Spanu alla chitarra, Pier Piras al basso. Non solo, ma ci sarà anche la partecipazione del duo blues Don Leone e del chitarrista tuareg Bombino.

Gli altri show

Sono ancora da fissare gli show nei territori limitrofi (oltre a quello de L'Agnata) ma si conoscono i nomi degli artisti candidati a riempire le caselle: da Mario Venuti a Naomi Berrill presto avranno certezza di luogo e data.

