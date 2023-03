Ci sarà anche Eivind Aarset a Berchidda quest’estate. Dopo i Colle der Fomento, Time in jazz svela il nome di un altro artista della 36ª edizione, in programma dall’8 al 16 agosto.

Il chitarrista norvegese sarà protagonista della serata del 12 agosto in Piazza del Popolo, dove si esibirà in quartetto con Audun Erlien al basso e Wetle Holte e Erland Dahlen alla batteria e alle percussioni, formazione con cui ha pubblicato nel 2021 il suo ultimo album “Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey”.

Classe 1961, Aarset – il suo debutto discografico con “Electronique Noire”, del 1998, è stato definito dal New York Times “uno dei migliori album di jazz elettrico post-Miles” – è tra i maggiori esponenti della feconda scena musicale scandinava, un chitarrista capace di assorbire e rispecchiare nel suo universo sonoro generi e stili differenti conservando la sua cifra distintiva e la capacità di spaziare da atmosfere di tranquilla intimità ad altre di bruciante intensità. Un talento testimoniato dalle molte e variegate collaborazioni accanto a musicisti di ambiti diversi, e tra questi Paolo Fresu, che ritroverà anche in veste di padrone di casa a Berchidda.

Il resto del cartellone di Time in jazz, intitolato quest’anno “Futura”, verrà presentato ufficialmente il 21 aprile.

