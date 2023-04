“Time in jazz” annuncia i Guano Padano. Aspettando l’ufficializzazione del cartellone definitivo, il festival di musica jazz ideato e diretto da Paolo Fresu anticipa la presenza alla 36ª edizione della manifestazione, in programma dall’8 al 16 agosto a Berchidda e in altri centri del Nord Sardegna, del trio formato da Alessandro “Asso” Stefana (chitarra), Danilo Gallo (basso) e Zeno De Rossi (batteria).

Una partecipazione che è considerata un altro fiore all’occhiello di Time in jazz 2023, al pari degli altri protagonisti già annunciati Eivind Aarset col suo quartetto, la cantante Serena Brancale, Roberto Ottaviano con Rob Luft e il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, ovvero i Colle der Fomento, Kaos e Dj Craim e il quartetto La Batteria.

Tra le proposte più originali della scena musicale italiana degli ultimi tre lustri, una miscela vibrante di stili e sonorità in cui si fondono rock, country, blues, tex-mex, surf, improvvisazioni jazz e atmosfere da western alla Morricone, i Guano Padano sono attesi in una delle quindici tappe “in decentramento” del festival.

Per scoprire quale, bisognerà aspettare il 21 aprile, quando il cartellone completo verrà presentato ufficialmente, e per la prima volta nella storia del festival, proprio a Berchidda, epicentro della manifestazione con i concerti di Piazza Del Popolo.

