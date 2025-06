Tour europeo per la compagnia di teatro urbano Theatre en vol. Appena rientrata dal 51° OPEN OHR Festival di Mainz in Germania, la compagnia nata a Sassari si appresta a strasferirsi in Slovenia dal 28 giugno al 3 luglio per il grande festival internazionale di teatro in strada Ana Desetnica.

Sin dalla sua nascita nel 1998, Ana Desetnica è stato un appuntamento fisso a Lubiana e in oltre 25 altre città slovene, proponendo una vasta gamma di spettacoli e interventi artistici. Con oltre 5.000 artisti provenienti da più di 40 paesi, oltre 1.000 eventi e quasi 1.000.000 di visitatori, il festival ha una forte componente sociale ed ecologica, che gli è valsa premi internazionali di eccellenza e gli ha permesso di offrire contenuti educativi.

Per quattro serate Theatre en vol incanterà il pubblico di Maribor, Novo Mesto, Ljubljana, Nova Gorica, con la nuova versione de Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo, un’allegoria contemporanea della crisi climatica espressa attraverso un accattivante mix di teatro, coreografia, musica e installazioni artistiche, oscillando tra il tragicomico, il poetico e il grottesco.

Lo scontro tra il Popolo della Primavera e il Popolo degli Inferi funge da metafora struggente di una società al bivio, alle prese con apatia, urgenza, tradizione e cambiamento. Theatre en vol invita il pubblico a riflettere criticamente sul nostro mondo attraverso il linguaggio trasformativo delle arti performative, sostenendo la solidarietà, la partecipazione e la resistenza contro l'ingiustizia e l'odio.

