The Voice Generations, emozioni e lacrime per “No potho reposare”: sul palco il trio sardo da Sant’AntiocoCristian Medda, Nicole Cossu e Manuel Serrenti hanno prima cantato “Grande amore” de Il Volo, per poi rendere omaggio all’inno dell’amore per eccellenza dei Tazenda
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Arrivano dalla Sardegna e, con la loro voce, hanno conquistato il cuore di Clementino e Rocco Hunt nella terza e ultima Blind di The Voice Generations. Sul palco hanno portato “Grande amore” de Il Volo, stupendo tutti con un’esecuzione impeccabile e curata nei minimi dettagli.
Cristian Medda, Nicole Cossu e Manuel Serrenti, rispettivamente 44, 27 e 24 anni, sono originari di Sant’Antioco. Cristian ha lasciato la Sardegna 22 anni fa: oggi vive a Roma, dove coltiva la sua passione e il sogno di vivere di musica. «Faccio l’artista di strada», ha confessato, e la sua passione ha contagiato anche il cugino Manuel e la fidanzata di quest’ultimo, Nicole.
Il fatidico “I want you” dei due coach è arrivato solo alla fine dell’esibizione, quando il pubblico era già con il fiato sospeso. L’emozione è esplosa definitivamente quando hanno cantato l’inno all’amore per eccellenza: “No potho reposare” dei Tazenda.
(Unioneonline/v.f.)