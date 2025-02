© Riproduzione riservata

Occupando un posto d’onore fra le personalità del cinema più importanti di quest’era, Christopher Nolan cavalca l’onda del successo dopo l’esito sensazionale del suo “Oppenheimer”; campione d’incassi al botteghino nella stagione estiva 2023 e vincitore di ben sette premi Oscar all’ultima edizione del festival. Preparandosi con buona probabilità al titolo più imponente della sua filmografia, il maestro è attualmente alle prese con “The Odyssey”; adattamento del poema epico “L’Odissea” di Omero che vanterà i più moderni accorgimenti nel campo delle riprese e il suo stile ormai divenuto inconfondibile. Diversamente dalle prime indiscrezioni che lo vedevano alle prese con un titolo horror ambientato nel 900, Nolan ha scelto d’ispirarsi alla letteratura classica per dar vita alla sua prossima visione. Realizzato in collaborazione con la Universal, il titolo si prepara a debuttare nelle sale il 17 luglio 2026, e consisterà in un’operazione gigantesca con vari set in località provenienti da tutto il mondo. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti con le riprese de “Il Cavaliere Oscuro”, “Dunkirk” e il già citato “Oppenheimer”, non stupisce che anche stavolta il director si affiderà alla tecnologia IMAX per garantire la miglior qualità possibile dell’immagine. Con un sistema migliorato sotto ogni fronte dai più recenti aggiornamenti, sarà possibile ottenere una risoluzione e un livello di dettaglio superiori a qualsiasi altro metodo di registrazione convenzionale. A chiarire meglio le ambizioni del progetto è il budget investito per l’occasione: definito dagli insider come “il film più costoso della carriera di Nolan”, “The Odyssey” vanterà la cifra di 250 milioni di dollari, sulla stessa linea di quanto speso per le riprese de “Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno”, al momento il film più costoso nel parco titoli del regista. A tornare per certo in questo adattamento saranno ovviamente i luoghi e le creature mitiche che hanno trascinato Ulisse nel suo lungo viaggio; come si accenna anche nel comunicato ufficiale della Universal: “Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, sarà un'epopea d'azione mitica, girata in tutto il mondo con la più avanzata tecnologia cinematografica IMAX. Il film porterà per la prima volta la leggendaria saga di Omero sugli schermi IMAX e debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026”. Tra le notizie più sensazionali c’è la conferma che una parte delle riprese verrà svolta in Italia, e per la precisione nelle Isole Eolie, in Sicilia. Su questo particolare aspetto siamo ancora in attesa di scoprire i relativi dettagli, da quando inizieranno i lavori a quando sarà possibile ammirare con un primo sguardo le scenografie e le location allestite per l’occasione. Non meno rilevante sembra essere il cast, al momento ancora in fase di definizione. Tra i confermati prima ancora dell’annuncio del film c’è stata Anne Hathaway, apparsa in precedenza nella trilogia di Batman e in “Interstellar”. Rivolgendosi a Women's Wear Daily lo scorso dicembre, ha ammesso con gioia: “Provo così tante emozioni che non so nemmeno come esprimerle. Mi riempie di gioia e non so come parlarne. Amo così tanto Chris ed Emma Nolan ed essere invitati nel loro mondo so per esperienza che è uno dei posti migliori in cui puoi trovare te stesso. Già essere stata invitata due volte mi ha fatto sentire fortunata, quindi neanche speravo in una terza, mi sarebbe sembrato avido. Invece è successo”. Fra gli altri nomi di spicco troveremo la coppia Tom Holland - Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. In ultima aggiunta, contiamo anche Benny Safdie, già presente in “Oppenheimer” e in “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson; ma soprattutto - secondo l'insider Jeff Snider - sarebbero in trattativa anche Elliot Page, già visto nel precedente “Inception”, e John Leguizamo, veterano della Nuova Hollywood apparso di recente anche nella saga di “John Wick”. Una fase di partenza, insomma, che già dalle premesse fa salire come non mai il carico di aspettative, e crea una certa impazienza per le novità in arrivo nei prossimi mesi.