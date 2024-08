Pochi giorni fa abbiamo potuto assistere al primo teaser ufficiale di “The Last of Us 2”, seguito della serie televisiva HBO tratta dall’omonimo videogioco per console Playstation ad oggi riconosciuto come uno dei più importanti e apprezzati titoli della compagnia Sony.

Dal lavoro a quattro mani di Bruce Straley e Neil Druckmann è nata un’esperienza ludica senza precedenti, che unendo le atmosfere dell’horror con una suggestiva ambientazione post-apocalittica ha saputo assottigliare ancor più il margine di distanza tra cinema e videogame. L’adattamento uscito lo scorso anno, con protagonisti la star internazionale Pedro Pascal e la giovane Bella Ramsey, ha fatto incetta di candidature alle ultime edizioni degli Emmy Awards e dei Golden Globe, ricevendo il plauso universale della critica specializzata soprattutto per il rispetto dell’opera originale e per l’intesa scenica tra i due attori.

Il merito di questi risultati va anche al lavoro compiuto da Craig Mazin, sceneggiatore e co-creatore dello show ricordato anche per l’eccezionale miniserie “Chernobyl”.

Attesa sul piccolo schermo per il 2025, la seconda stagione andrà a ricalcare gli eventi del videogioco “The Last of Us - Part II”, introducendo nuovi personaggi e sviluppi ancor più sorprendenti di quelli visti in passato. Dal nuovo video scopriamo per la prima volta l’attrice Kaitlyn Dever nei panni di Abby Anderson, attirando l’attenzione dei fan per il ruolo cruciale che rivestirà nei prossimi episodi. Si mostra finalmente anche il personaggio di Catherine O’Hara, che stando alle fonti di Entertainement Weekly potrebbe non appartenere al videogioco ed esser stato concepito appositamente per la serie tv.

Negli ultimi fotogrammi possiamo intravedere anche la star hollywoodiana Jeffrey Wright impersonare Isaac, il rispettato leader del Fronte di Liberazione al comando di un gruppo di miliziani in lotta per la libertà. Oltre ai personaggi già citati torneranno nello show Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley in quello di Maria, mentre tra i nuovi arrivi ci saranno anche Isabela Merced nei ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord nei panni di Owen e Danny Ramirez in quelli di Manny.

Sul numero di episodi che comporranno la seconda stagione e sul futuro del franchise si sono espressi in modo esaustivo Neil Druckmann e Craig Mazin con l’ultima intervista rilasciata a giugno per Deadline. Scopriamo innanzitutto che le puntate saranno sette, due in meno rispetto alla stagione precedente, e il motivo - come spiegato da Mazin - risiede nella volontà di estendere la trama del secondo videogioco anche ad una probabile terza stagione: «Abbiamo quindi dovuto capire come raccontare la storia attraverso le stagioni. Quando lo fai, vai alla ricerca di naturali punti di interruzione e mentre delineavamo questa stagione il punto è sembrato arrivare dopo sette puntate. Ci stiamo concedendo il tempo per raccontarla e seguire dei percorsi interessanti come abbiamo fatto un po' anche nella prima stagione».

Sul numero delle stagioni in programma, lo showrunner ha fatto poi le seguenti anticipazioni: «La stagione 3 avrà molti più episodi. E la storia potrebbe richiedere anche la 4». Ad ampliare il discorso è poi intervenuto Druckmann, affermando che nei nuovi episodi si manterrà lo spirito del gioco originale in cui si esplorano sentimenti come l’amore e la vendetta: «In modo più specifico, si tratta di una continuazione dell'amore della prima stagione e questo è semplicemente il lato oscuro di quella moneta, la ricerca di giustizia a ogni costo per le persone che ami e l'esplorazione di quel sentimento».

