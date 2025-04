Nuovi appuntamenti primaverili per il tour di “È inutile a dire!”, lo spettacolo di Jacopo Cullin divenuto oramai un classico della comicità isolana, e capace di sbancare i botteghini nei teatri più importanti non solo della Sardegna, ma anche della Penisola.

L’attore e regista cagliaritano porterà ancora una volta in scena le iconiche maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu il prossimo 18 maggio al Teatro Maria Carta di Pula (Ca), il 23 maggio al Teatro Eliseo di Nuoro, il 29 maggio al Cineteatro Giordo di Tempio Pausania (Ss) e il giorno dopo (venerdì 30) al Teatro Costantino di Macomer (Nu).

Al suo fianco, come di consueto, ci sarà l’amico e collaudata spalla Gabriele Cossu. Ad arricchire lo spettacolo, le musiche dal vivo del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

«In questi anni abbiamo portato lo spettacolo in ogni angolo dell’Isola, abbiamo contribuito all’apertura di nuovi spazi e palcoscenici mai utilizzati», dichiara Cullin: «rimane questo l’obiettivo principale del tour. Scopriremo nuovi teatri e non vediamo l’ora di tornare in scena.»

Con “È inutile a dire!”, Jacopo Cullin sceglie di affrontare, con l’arma della sottile ironia e della comicità raffinata che lo caratterizza, le complesse dinamiche relazionali della contemporaneità. Lo spettacolo si propone come uno sguardo lucido e disincantato sui disagi e le fragilità che segnano la società odierna, sempre più segnata dalla precarietà affettiva e da un persistente senso di smarrimento esistenziale.

