Nuovo blitz degli ecoattivisti di Just Stop Oil dopo quello di ieri a Stonehenge: due donne sono riuscite a entrare questa mattina nell'area vip dell'aeroporto londinese di Stansted e con degli estintori hanno cosparso di vernice arancione alcuni dei jet privati parcheggiati fra i quali si troverebbe, stando a quanto afferma il gruppo ambientalista, anche quello della cantante e star globale Taylor Swift, da poco giunta nel Regno Unito per esibirsi domani sera allo stadio di Wembley.

Le due attiviste, Jennifer Kowalski, 28 anni, e Cole Macdonald, 22 anni, sono state arrestate con l'accusa di vandalismo e «interferenza al funzionamento delle infrastrutture nazionali».

In un video diffuso dal gruppo ecologista radicale si vede una delle donne che con un piccolo flessibile taglia la recinzione perimetrale dell'aeroporto prima di prendere di mira gli aerei.

Just Stop Oil, che sta compiendo azioni sempre più sensazionali nelle ultime settimane in vista delle elezioni politiche britanniche del 4 luglio - inclusa quella di ieri in cui una studentessa di 21 anni e un uomo di 73 hanno imbrattato con una vernice arancione in polvere i monoliti del celebre sito di Stonehenge, nel sud dell'Inghilterra, per poi venire puntualmente arrestati - anche oggi ha rilanciato la sua richiesta al futuro governo del Regno: quella di porre fine allo sfruttamento dei combustibili fossili entro il 2030.

(Unioneonline)

