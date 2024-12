Ogni volta che sopraggiungono novità sul prossimo “Superman”, il carico d’aspettativa cresce a dismisura. L’ambizioso reboot diretto da James Gunn - padre della serie Marvel “I Guardiani delle Galassia” e co-responsabile del DC Universe” - assicura di rivaleggiare senza timori coi cinecomic di prossima uscita, ridefinendo il background narrativo dell’uomo d’acciaio per adattarlo ad un’impostazione rispettosa dei fumetti originali e moderna al tempo stesso. Atteso sul grande schermo il prossimo 11 luglio 2025, “Superman” vanterà nel cast le star David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Frank Grillo e Nathan Fillion; inaugurando il nuovo percorso DC dopo l’epilogo del precedente DC Extended Universe.

Dopo la conferma ufficiale dello stesso Gunn, scopriamo che il montato provvisorio del film è stato mostrato in fase di test-screening per ricevere il feedback di un pubblico selezionato. Considerata l’estrema riservatezza dell’evento, non è stato possibile ricevere indiscrezioni in merito; per fortuna, il director ha placato gli animi svelando ulteriori anticipazioni e preparandoci all’eccellente lavoro compiuto dal protagonista David Corenswet. Partendo dal confronto tra il film e la serie animata “Creature Commandos”, ha affermato: “Superman è un film enorme. È completamente diverso da questo show sotto ogni aspetto, ma è anche molto fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet farà impazzire tutti per quanto è grandioso. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato e può fare tutto. È un uomo incredibile”. E sui collegamenti tra il film e la seconda stagione di “Peacemaker”, con protagonista John Cena, ha aggiunto: “E anche la seconda stagione di Peacemaker coglierà le persone di sorpresa. Prendiamo una strada molto diversa rispetto alla prima stagione, ed è una storia davvero magica che lascerà la gente a bocca aperta. Frank Grillo, naturalmente, è una parte importante di questo e di Superman, come il suo personaggio, Rick Flag Sr. di Creature Commandos”. Fra le voci meno confortanti c’è stata quella secondo cui “Superman” sarebbe stato sottoposto a una fase di reshooting, lasciando supporre che gli esiti d’anteprima non siano stati del tutto positivi. Le voci di corridoio hanno cominciato a circolare dopo la news rilasciata dal The Hollywood Reporter, che ha parlato di un nuovo ciclo di riprese previsto a Los Angeles. A tranquillizzare gli animi è tornato nuovamente Gunn, motivato a chiarire la situazione con un post rilasciato su X: “Stiamo facendo un giorno e mezzo di riprese. Niente scene. Niente riprese. Solo una manciata di riprese individuali per migliorare il film”. Con buona probabilità, si tratta perciò di brevi pick-up shoots, ossia delle riprese aggiuntive pensate per essere accorpate a scene già esistenti. Al contrario, la notizia dovrebbe infondere ulteriore fiducia sul prodotto finito considerando che Gunn ha sempre adottato questa metodologia; ad eccezione di quanto accaduto con “The Suicide Squad - Missione Suicida” per via delle complicazioni dovute al Covid. Altro aspetto interessante è capire in che misura il nuovo Superman avrà dei collegamenti con la Justice League conosciuta nei precedenti appuntamenti sul grande schermo. Ancora sprovvisti dei nuovi volti che andranno ad interpretare Wonder Woman, Aquaman, Flash e Lanterna Verde, Gunn ha assicurato durante il New York Comic Con che i prossimi titoli conterranno dei riferimenti ai passati episodi.

Intervistato per l’occasione, ha detto nello specifico: “Ci saranno riferimenti (nel DC Universe) a cose che sono accadute in passato, e quei riferimenti diventeranno poi canonici nel DCU proprio perché li citiamo”. Parlando poi della collocazione di “Peacemaker” e di “The Sucide Squad - Missione Suicida” nel nuovo ciclo DC, ha tenuto a chiarire: “Peacemaker è piuttosto lineare, con l'eccezione dell'apparizione di un certo gruppo (la Justice League) alla fine. Non esistono ancora, ma la regola è: se menzioniamo (qualcosa successa in passato) in uno dei nuovi show e film del DCU, allora è successo. Quindi questo è il modo in cui lo affronteremo”.

