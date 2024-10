«Suono sempre con piacere se c'è un pubblico ricettivo e attento come quello che ho trovato qui a Sassari». Così il celebre violinista Uto Ughi, dopo il successo del concerto al teatro Comunale organizzato dall'ente Concerti Marialisa De Carolis. Ughi ha poi fatto i complimenti all'orchestra dell'ente lirico: «È composta da musicisti molto duttili, intelligenti, che hanno la capacità di fare cose egregie».

Teatro gremito e grandi applausi per l'esecuzione delle Quattro stagioni di Vivaldi. Ughi non si è limitato a suonare il suo Stradivari del 1701: ha spiegato passo passo alla sala i sonetti originali di Antonio Vivaldi. «Ho cercato di far conoscere al pubblico il sonetto corrispondente alla musica che ascoltava», ha precisato il maestro a fine concerto. Dopo le Quattro stagioni, i bis richiesti dal pubblico hanno offerto alla sala il Primo movimento del concerto per 2 violini, archi e continuo BWV 1043 di J.S.Bach e "Oblivion" di Astor Piazzolla, versione per violino solista e orchestra d'archi.

L'esibizione di Uto Ughi è stato il penultimo appuntamento del cartellone della stagione sinfonica 2024, che si chiuderà il 19 ottobre con un concerto lirico-sinfonico della Fondazione "Sic itur ad astra", associazione con sede nel Liechtenstein che, senza scopo di lucro, sostiene giovani artisti dall'inizio della loro carriera e li avvia alla professione.

© Riproduzione riservata