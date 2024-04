Manca ancora parecchio prima di poter assistere agli episodi conclusivi di “Stranger Things”. La serie fantascientifica con marcata ispirazione alla cultura pop anni ottanta ha catturato fin dal suo debutto l’attenzione degli spettatori televisivi, ponendosi in breve tempo fra le scelte di prima fascia del catalogo Netflix e ricevendo il plauso della critica con numerose candidature ai Golden Globe e agli Emmy Awards. Oltre alle atmosfere tipicamente horror che ricoprono la cittadina di Hawkins, tra varie citazioni ai film di John Carpenter o a serie cinematografiche come quella dei “Ghostbusters”, ad aver rapito il cuore del pubblico sono stati i giovani protagonisti, svelando il talento di nuove promesse dello star system come l’eccezionale Millie Bobby Brown. Dopo la fine dello sciopero di attori e sceneggiatori, sappiamo che i lavori sul set son finalmente ripartiti lo scorso anno.

In questa circostanza, il produttore della serie televisiva Shawn Levy anticipò con un’intervista a Total Film che la grandiosità dei nuovi episodi sarà equiparabile a quella di un kolossal del cinema: «Non c'è modo di essere vicini con la stagione 4 e non espanderne la portata e la profondità. È una narrazione cinematografica importante, anche se la definiamo serie TV. Stranger Things 5 è grande quanto qualsiasi dei film più grandiosi che vediamo». Oltre ai suoi creatori, anche il cast sente ormai che lo show sta approssimandosi a una chiusura. La stessa Brown ha confessato di sentirsi pronta a lasciarsi alle spalle Undici, il personaggio che le ha conferito la notorietà planetaria: «Credo di essere pronta. Ha avuto un peso fondamentale in gran parte della mia vita, ma è come diplomarsi. Ti senti pronto a intraprendere il tuo cammino e fiorire e sei grato per l'esperienza che hai vissuto, ma è tempo di creare qualcosa di tuo e vivere la tua vita».

Come una sorta di narrazione ciclica, la quinta tranche di episodi tornerà un po’ al principio, riprendendo in parte il tono della prima stagione. A riferirlo è stato il co-creatore Matt Duffer in un’intervista rilasciata al The Guardian: «Questa stagione è come se fosse la stagione uno con gli steroidi. È la più grande in assoluto in termini di scala, ma è stata davvero divertente, perché tutti sono di nuovo insieme a Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono di più, in linea con quanto accadeva nella prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off ma le storie di Undici, Dustin, Lucas e Hopper finiscono qui». Fra i colpi di scena che hanno lasciato maggiormente col fiato sospeso al termine della quarta stagione ricordiamo la presunta dipartita del personaggio di Matthew Mondine. Intervistato da Radio Times, l’attore non ha nascosto il desiderio di comparire nei nuovi episodi: «Spero che ci sia un modo per resuscitare il dottor Brenner e inserirlo nella quinta stagione, perché sarebbe meraviglioso far parte dell'ultima stagione. In realtà non l'abbiamo visto morto, era solo sdraiato nel fango. È sopravvissuto al Demogorgone, è sopravvissuto a Vecna nell'episodio 1 della stagione 4...penso che la cosa interessante del dottor Brenner sia: come ha ottenuto quel lavoro? Come si fa ad andare dal governo e dire: voglio fare questi esperimenti con dei ragazzini e insegnare loro poteri psichici e cose del genere? Quindi la mia domanda è sempre: era il numero zero? Era il primo? Possedeva quel tipo di potere per poter insegnare alle persone? E c'è stato un momento nella quarta stagione in cui Undici cerca di usare il suo potere contro di me, e io dico: non pensavi che sarebbe stato così facile, vero?. E ho pensato che questo apriva alla possibilità che ci fosse dell'altro riguardo a lui».

Sebbene le riprese della quinta stagione siano ormai in corso d’opera, sembra che neppure gli stessi attori conoscano la sua conclusione. Stando infatti a quanto dichiarato ad Access Online, l’attore Finn Wolfhard ha rivelato che il cast non è ancora a conoscenza di come si svolgerà l’episodio finale: «Stanno temporeggiando nel darci il copione dell'ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale». Le più recenti novità hanno scatenato inoltre alcune speculazioni su quanto potrebbe accadere a Will Byers, interpretato dall’attore Noah Schnapp. Stando agli ultimi scatti sul set rilasciati da Ross Duffer su Instagram, sembrerebbe che il personaggio sia nascosto nel rifugio privato che vediamo nel primo episodio, accanto a un bambino che pare proprio esser se stesso più giovane. Che si tratti di un sogno, di un flashback o magari di un orrendo trucco di Vecna? Rimane solo da attendere ancora un po’ per scoprirlo, ma già da ora siam pronti a scommettere che “Stranger Things 5” non mancherà di sorprenderci ancora una volta.

