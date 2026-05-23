Proprio le trascrizioni per pianoforte e per chitarra sono quelle più numerose e che hanno avuto maggiore successo. L'idea però è quella di compararle, facendo ascoltare il brano nelle due differenti versioni strumentali, per comprendere meglio le variazioni di colore e dinamica proposte dai due strumenti. Per “I mercoledì del Conservatorio” la Sala Sassu del “Canepa” di Sassari ospita il 27 maggio alle 19 il concerto comparativo “Trascrizioni: metamorfosi nel suono tra chitarra e pianoforte” che avrà per protagonisti il chitarrista Marco Carta e il pianista Roberto Piana.

I due artisti eseguiranno lo stesso programma, prima nella versione per chitarra e poi quella per pianoforte, per offrire al pubblico un’esperienza d’ascolto comparata. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Il programma prevede l’esecuzione di Valses Poéticos di Enrique Granados, nella trascrizione per chitarra di Paolo Pegoraro e nella revisione pianistica di Roberto Piana, Étude n. 1 da 12 Études e Prélude n. 3 da 5 Préludes di Heitor Villa Lobos, trascritti per pianoforte de Roberto Piana e José Vieira Brandão, e infine la Ciaccona dalla Partita per violino n. 2 BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, trascritta per chitarra da Andrés Segovia e per pianoforte da Roberto Piana.

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