Il regista americano Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato 1 milione di dollari per aiuti umanitari ai rifugiati dall'Ucraina. Lo scrive Variety, specificando come Spielberg abbia origini ucraine: i suoi antenati emigrarono negli Stati Uniti da Odessa e Kamianets-Podilskyi.

Nel 2006, Spielberg ha visitato Kiev come produttore del documentario sull'Olocausto ucraino-americano "Name Your Name", e quando scese dall'aereo disse: "Sono a casa".

Non è la prima volta che il regista e la moglie donano ingenti somme in beneficenza. Durante la pandemia hanno donato un milione di dollari alla Los Angeles Education Rehabilitation Foundation per aiutare gli studenti nel mezzo dell'epidemia.

Intanto anche altre star di Hollywood hanno lanciato iniziative a sostegno delle famiglie ucraine. L'attrice americana di origine ucraina Mila Kunis e il marito, l'attore Ashton Kutcher, hanno dato il via alla campagna GoFundMe da 30 milioni di dollari per aiutare la popolazione colpita dalla guerra.

