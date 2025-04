“Meglio stasera che domani o mai.” Una promessa, una filosofia di vita, un invito che sa di swing, nostalgia e leggerezza. Ed è proprio da questo motto, tratto da una piccola perla musicale di Miranda Martino degli anni Sessanta, che prende il via il nuovo spettacolo estivo di Stefano De Martino, artista poliedrico che torna a calcare i palchi italiani con una versione open-air del suo applauditissimo “Meglio Stasera – Summer Tour”.

Dopo oltre cento repliche invernali e sold out nei teatri più prestigiosi, da Napoli a Roma, De Martino porta ora il suo “quasi-one man show” nei teatri e nelle arene estive, con l’energia di chi sa mettersi in gioco – anzi, in scena – ogni sera come fosse la prima.

Il 31 agosto, alle 21, sul palco dell’Arena Fiera, lo scopriremo in tante versioni. C’è il narratore, che racconta con ironia e cuore l’infanzia nel Sud e la scalata nel mondo dello spettacolo. C’è il crooner, affiancato dagli 8 musicisti della Disperata Erotica Band, capace di mescolare canzoni, generi e tempi con classe e ironia. C’è ovviamente il danzatore, pronto a tornare alle origini e a sfidare se stesso e la memoria muscolare, insieme a ballerini professionisti.

E poi c’è l’intrattenitore, l’uomo di “Stasera tutto è possibile” e “Affari tuoi”, che alterna gag, improvvisazioni, sketch, giochi con il pubblico e un repertorio che sorprende per intelligenza, ironia e – perché no – profondità.

Uno spettacolo che è tutto, tranne che statico. “Meglio Stasera” è un format in continua evoluzione, che si aggiorna, cresce e si colora con nuovi episodi, aneddoti e incursioni nella vita (vera) di un artista ormai entrato nel cuore del grande pubblico.

