Un errore clamoroso che ha costretto la produzione a un rapido cambio nelle scene iniziali di Squid Game, la serie tv più vista su Netflix e che sta facendo impazzire il mondo.

Nei nove episodi, a firma del sudcoreano Hwang Dong-hyuk, il racconto della storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza con montepremi milionario.Per partecipare al gioco, nella fiction è necessario chiamare un numero di telefono che si trova su un misterioso biglietto da visita, otto cifre che vengono mostrate in una delle scene iniziali e addirittura nel trailer. E un numero che, nella realtà, è il recapito telefonico – vero – della signora Kim Gil-young, commerciante di Seongju in Corea del Sud.

Per la signora Kim, dal lancio della serie tv la vita è diventata un inferno: il telefono che squilla notte e giorno, centinaia di richieste di partecipazione a Squid Game, e continui scherzi telefonici.

Alle lamentele della donna la produzione ha chiesto dapprima di poter acquistare il numero di telefono con un’offerta di risarcimento – rifiutata dalla donna – di appena un milione di won, pari a circa 840 dollari. Un’offerta che poi è stata incrementata ma su cui non è stato raggiunto alcun accordo, anche perché il numero è legato all’attività della donna.

Quindi l’intervento di Netflix, che ha comunicato come si stia lavorando per “risolvere la questione, anche rimontando alcune scene col numero di telefono laddove necessario”.

(Unioneonline/v.l.)

