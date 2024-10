Già dal suo lancio inaspettato nel settembre 2021, nessuno è più potuto sfuggire all’effetto dirompente di “Squid Game”. La serie coreana ideata da Hwang Dong-hyuk e distribuita worldwide su Netflix è considerata ancora oggi la più popolare sulla piattaforma streaming, confermandosi come il più grande esordio di uno show televisivo originale alla luce di un record da 1,65 miliardi di visualizzazioni nei primi 28 giorni successivi alla première, ed una posizione granitica in top 10 tra le serie più popolari fino al 2022.

Oltre alla vittoria di ben 6 Emmy Awards, tra cui quello a Lee Jung-jae per il miglior attore protagonista e quello a Dong-hyuk come primo asiatico a vincere il premio per la miglior regia in una serie drammatica, è stato soprattutto l’eco sui social ad aver assunto un impatto davvero significativo, con una cascata di contenuti virali e discussioni legate alla trama e ai personaggi; ma soprattutto ai temi caldi affrontati nel corso delle puntate, dalle disuguaglianze di classe alle falle del sistema socio-economico. Benché la prima stagione possa definirsi auto conclusiva, alludendo solo nelle battute finali ad un’ipotetica continuazione, non si è dovuto aspettare troppo prima che Netflix annunciasse pubblicamente il rinnovo del franchise.

Stando alle informazioni raccolte, i nuovi episodi si svolgeranno tre anni dopo gli eventi della stagione passata, dopo che Seong Gi-hun, il giocatore numero 456 vincitore dell’ultima edizione degli Squid Game, rinuncia a fuggire negli Stati Uniti con in mente un piano per sventare l’organizzazione dietro i pericolosi giochi. Sappiamo inoltre che un ruolo ancora più incisivo verrà assunto dal Front Man, senza dubbi il personaggio più oscuro e ambiguo tra quelli conosciuti.

Ricordiamo a questo proposito le dichiarazioni di Dong-hyuk rilasciate a Deadline, da cui si coglie l’enorme entusiasmo per esser tornati a lavorare sulla serie: «Sono passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha ricevuto un'incredibile risposta in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inimmaginabili. Il primo giorno in cui abbiamo iniziato a girare la seconda stagione ricordo di aver pensato: wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete voi spettatori a tornare negli Squid Game dopo tre anni».

E in un’altra occasione, preannunciando sviluppi davvero elettrizzanti, affermò: «Ho una storia assolutamente mozzafiato nella mia mente, davvero di livello superiore».

Col titolo “Ti aspettiamo”, Netflix ha rilasciato pochi giorni fa un nuovo teaser trailer incentrato soprattutto sulla figura del misterioso venditore interpretato da Gong Yoo, che abbiamo imparato a conoscere già nei primi episodi.

Alla pubblicazione del video è seguito il comunicato di Dong-hyuk, accennando ai prossimi contenuti tra vecchie e nuove comparse: «E ora, Gi-hun ritorna. Il Front Man ritorna. La seconda stagione è in arrivo. L'uomo in giacca e cravatta potrebbe tornare. Vi verrà presentato anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo ciclo di storie».

Con l’annuncio della data d’uscita fissata al 26 dicembre, possiamo già considerarci impegnati per la stagione natalizia oltre ai consueti obblighi festivi. Per ingannare l’attesa, Netflix allestirà alla prossima edizione del Lucca Comics and Games un padiglione dedicato interamente a “Squid Game 2”. L’appuntamento previsto per il 31 ottobre a Piazza Anfiteatro accoglierà tra i presenti lo scrittore e regista Hwang Dong-hyuk insieme ai protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, pronti a svelare qualche ulteriore anticipazione sulle sorprese che ci attendono. Motivo in più per non farsi sfuggire l’occasione, considerato che dicembre, dopotutto, si fa ancora parecchio distante.

© Riproduzione riservata