I Tenores di Neoneli e i musicisti Orlando Mascia e Matteo Muscas ospiti di Geppi Cucciari. Sarà una trasmissione tutta sarda, la puntata di “Splendida cornice” che si terrà domani: alle 23 si collegheranno con gli studi di Rai 3 i Tenores di Neoneli i suonatori di launeddas Orlando Mascia e Matteo Muscas.

Durante la trasmissione ci sarà spazio anche per un collegamento con la casa della signora Maria Ghisu, che per le ultime elezioni regionali ha offerto la sua abitazione perché diventasse il seggio elettorale nella frazione sassarese di Biancareddu. I tenores di Neoneli offriranno alla signora Ghisu, per ringraziarla del suo gesto, due canzoni: un canto a cappella di saluto e alcune strofe di “Barones sa tirannia”, col ritmo dei gocios.

Il gruppo prepara intanto il nuovo progetto, denominato “Raighinas e innestos”, dedicato a tre figure non sarde ma molto radicate, pur in diversi tempi e per diverse ragioni, nell’Isola: Gigi Riva, Joyce Lussu e Elio delle Storie Tese. Dei citati personaggi si parlerà nell'omonimo libro in fase di ultimazione. Dal libro poi si passerà alla produzione dello spettacolo così ugualmente intitolato, che girerà in numerose località sarde, nella penisola e all'estero. Entro l'anno uscirà anche il film per la Rai: "Ibetando a Elio", che festeggia un inusitato connubio artistico che dura da trent'anni.

