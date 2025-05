Dopo il successo di “Thunderbolts*”, le enormi aspettative per “I Fantastici 4 - First Steps” e, soprattutto, per l’imponente “Avengers: Doomsday”, l’attenzione sul futuro dell’universo cinematografico Marvel è puntata soprattuto sul quarto capitolo dello Spider-Man interpretato da Tom Holland.

Gli intricati eventi del precedente “Spider-Man: No Way Home” hanno riportato in scena storici villain come il Goblin di Willem Dafoe e il Dottor Octopus di Albert Molina, oltre all’inaspettato ritorno degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Per questo nuovo appuntamento, la posta in gioco sembra essere ancora più alta: insieme ai volti noti, le new entry pensate appositamente per l’occasione sembrano farsi già piuttosto interessanti.

Al momento si conoscono ancora pochi dettagli sulla trama del nuovo capitolo, se non la conferma di Daniel Cretton alla regia. Tuttavia, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui “Spider-Man - Brand New Day” sarà strettamente collegato al prossimo “Avengers: Doomsday”, atteso nelle sale per il 1 maggio 2026. Stando a una recente fuga d’informazioni online, pare che l’arrampicamuri newyorkese avrà un ruolo centrale nel prossimo crossover Marvel, anche se si attendono conferme ufficiali. A rivelarlo è stato l’insider Daniel Richtman, secondo cui Spider-Man 4 andrebbe considerato a tutti gli effetti come un “sequel diretto” di “Doomsday”.

Lo scorso marzo, è stato inoltre annunciato l’ingresso nel cast di Sadie Sink, giovane star della serie “Stranger Things”, vista di recente anche nel toccante “The Whale” di Darren Aronofskj. La notizia ha scatenato tra i fan numerose speculazioni sul personaggio che l’attrice andrà a interpretare. C’è chi ha ipotizzato Gwen Stacy, chi ha parlato di Jean Grey degli X-Men e chi, addirittura, di una versione alternativa di Mary Jane. In parallelo, un aggiornamento non ufficiale da parte di Film Updates sulla piattaforma X ha aggiunto: “Sadie Sink potrebbe interpretare Jean Grey o Mary Jane in SPIDER-MAN 4”.

Il post ha suscitato reazioni immediate: molti fan si son detti preoccupati all’idea che la Sink possa sostituire Zendaya nel ruolo di Mary Jane. Tra i commenti si legge: “Non c'è letteralmente nessuna possibilità che Tom Holland permetta a Zendaya di essere sostituita come suo interesse amoroso/sua Mary Jane, siamo realisti e chiudiamo la questione”, oppure: “Senza offesa, ma l'universo di Spider-Man ha già un interesse amoroso ed è la MJ interpretata da Zendaya!!! Non abbiamo bisogno di Mary Jane, abbiamo già quella perfetta”.

All’ipotesi - in effetti poco realistica - di una Mary Jane alternativa, si è aggiunta un’altra teoria lanciata da John Rocha durante l’ultima puntata del podcast The Hot Mic, secondo cui Sadie Sink potrebbe interpretare May Parker, la figlia di Peter Parker nell’universo cinematografico degli Spider-Man diretti da Sam Raimi, con protagonista Tobey Maguire. Conosciuta anche come “Mayday”, nella controparte cartacea la ragazza eredita in adolescenza i poteri del padre e, indossando la tuta di Ben Reilly, si scontra con il perfido Norman Osboune, seguendo una linea narrativa separata da quella principale.

In attesa di scoprire quale sarà davvero il suo ruolo, l’insider Jeff Sneider ha anticipato che il personaggio della Sink sarà probabilmente un’amica del Peter Parker di Tom Holland. Inoltre, il villain principale sarà Mister Negative, affiancato da un antagonista femminile interpretata da Sarah Snook, star della serie “Succession”.

A fronte delle varie ipotesi che circolano in rete - tra cui quella che vedrebbe la Sink perfetta nei panni del mutante Jean Grey - l’attrice ha risposto in una passata intervista: “È una novità per me, una grandissima novità! No, non ho nulla da dire al riguardo. Le voci sono davvero fantastiche, però. È una voce incredibile. Conosco il personaggio, ed è veramente fantastico, quindi è stato bello leggere queste voci che mi accostano a questo personaggio”.

Col film in produzione ormai da alcuni anni, la Marvel ha deciso di portarsi avanti per quanto riguarda Spider-Man 5 e 6. Secondo le recenti indiscrezioni dello scooper MyTimeToShineHello, “la Marvel ha già tracciato un piano per Spider-Man 5 e 6”, che potrebbe sfociare in un reboot completo del personaggio o segnare il passaggio dal Peter Parker di Holland a Miles Morales. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere, e considerando che l’attesa sarà ancora lunga, non ci resta che continuare a fantasticare.

