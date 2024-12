Esistono tanti modi per amare l’amichevole Spider-Man di quartiere. In attesa delle ultime novità sul prossimo “Spider-Man 4”, la Sony Pictures porta avanti in parallelo lo sviluppo di “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, terzo capitolo della fortunata serie di film d’animazione che ha debuttato nel 2018 con “Into the Spider-Verse”, ed è poi continuata con l’altrettanto fortunato “Across the Spider-Verse”. Accolti con grande entusiasmo da pubblico e critica per l’eccezionale impatto visivo, che allo stile dei fumetti unisce il meglio della tecnologia offerta dal mondo dell’animazione, i titoli hanno colpito anche per le scelte azzeccate nella scrittura: basandosi sull’espediente del multiverso, differenti linee spazio-temporali s’intrecciano per unire insieme le varie tipologie di Spider-Man in un’unica grande narrazione.

Al successo di botteghino del primo episodio, che può vantare la cifra di oltre 370 milioni di dollari a livello globale, si unisce il riscontro ancor più positivo del sequel, dopo aver conquistato le sale con la somma sbalorditiva di 690 milioni. Visto il successo dei precedenti episodi, l’attesa spasmodica di “Beyond the Spider-Verse” si fa sempre più sentire; ereditando l’arduo compito di chiudere la trilogia con un capitolo all’altezza dei predecessori. Di fronte all’enorme carico di aspettativa da parte dell’utenza, lo sviluppo del titolo ha dovuto affrontare diverse problematiche; inizialmente previsto per marzo di quest’anno, Sony Pictures ha preferito perciò rimandare l’uscita al 2027.

La decisione riguarda non solo gli impegni dovuti allo sviluppo in contemporanea di “Spider-Man 4”, ma soprattutto la volontà da parte della Sony di procedere con una completa revisione del progetto, mantenendo quando di buono realizzato finora e scartando le parti meno convincenti. Oltre a ciò è stato deciso di concedere più tempo ai creativi, per scongiurare eventuali sovraccarichi e metterli nella condizione di lavorare al meglio. Ulteriori aggiornamenti sullo stato del progetto sono arrivati pochi giorni fa da parte di uno degli interpreti principali. Intervistato durante la presentazione del film “Unstoppable” di Prime Video, l’attore Jharrel Jerome, attivo nel ruolo del protagonista Miles G. Morales in “Across the “Spider-Verse”, ammette di non aver ancora iniziato a registrare le voci del personaggio.

Impaziente di cominciare, pur non sapendo ancora ciò che lo aspetta, ha poi affermato: “Non ho ancora iniziato a lavorarci, ma non posso neanche dire molto di più perché, sapete, è una nave così affiatata. Non ne so molto. Sono all'oscuro quanto tutti gli altri, ma non vedo l'ora di tornare in scena e vedere cosa stanno pensando, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio. È stato un colpo di scena davvero tosto quello dell'ultimo episodio”.

Poco prima di avviare le consuete vacanze natalizie, Sony ha deciso di far felici i fan comunicando in via ufficiale i nomi dei director che lavoreranno al titolo: a guidare le riprese troveremo Bob Persichetti e Justin K. Thompson, due cineasti di grande esperienza nell’universo Marvel, noti per aver contribuito in passato alla regia dei precedenti film animati. Rilasciando una dichiarazione pubblica, i filmmaker hanno voluto condividere il seguente messaggio: “Abbiamo avuto l'immenso privilegio di far parte del percorso di Miles fin dall'inizio e dirigere la conclusione della sua storia è incredibilmente entusiasmante. La creatività e la cura che sono state versate in ogni minuto di questo progetto sono state veramente di ispirazione. Abbiamo delineato quello che pensiamo sarà un epilogo davvero soddisfacente e non vediamo l'ora che i fan possano vivere quell'esperienza, daremo il massimo!” Con non meno entusiasmo, al comunicato si è aggiunto il commento degli sceneggiatori e produttori del film Phil Lord e Chris Miller: “Le impronte digitali di Bob e Justin sono intrecciate al DNA di questi film e la loro passione per il percorso di Miles brilla attraverso ogni fotogramma della sua ultima avventura. Non c'è niente di più gratificante che collaborare con partner creativi con una visione audace e un'esecuzione brillante come Bob e Justin. Siamo entusiasti nel lavorare di nuovo con loro per creare una conclusione, bella e soddisfacente, per questa storia”.

