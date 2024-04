Dopo la sensazionale reunion che in “Spider-Man: No Way Home” ha messo insieme le varie apparizioni cinematografiche dell’Uomo Ragno e i relativi villains, l’atteso ritorno dell’amichevole arrampicamuri di quartiere con un quarto appuntamento cinematografico continua a farsi attendere tra ambiziose promesse e potenziali complicazioni. Immergendosi ancor più in profondità nelle intricate vicende dell’MCU, il filone cinematografico di Spider-Man capitanato da Kevin Feige, frutto della collaborazione tra Sony Pictures e Marvel Studios con protagonista il giovane Tom Holland, necessiterà per il suo quarto appuntamento di un ulteriore e inevitabile accrescimento del personaggio. Ciò risulta evidente soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Holland durante la conferenza stampa alla Critics Choice Association, affermando che sarebbe stato disponibile a portare avanti il ruolo solo a seguito di garanzie precise.

Va considerato inoltre che Holland pare sempre più interessato a nuove opportunità di lavoro al di fuori dei progetti Marvel, ed intenzionato a lasciare dietro di se un buon ricordo della sua interpretazione senza incombere nel pericolo di un fiasco. Le dichiarazioni specifiche dell’attore, in questo senso, son state le seguenti: «Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato a ogni film, che ha avuto sempre più successo a ogni film, cosa che penso sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi non farò un altro film solo per il gusto di farlo. Dovrà valerne la pena».

Altro fattore che può riservare eventuali insidie è l’espediente narrativo del “multiverso” visto nell’ultimo episodio. Bisognerà quindi lavorare tanto d’inventiva per rivaleggiare con un prequel resosi capace di unire insieme differenti archi temporali e giocare sul fattore nostalgia per attirare a se i vecchi fan. Per ciò che riguarda invece le più recenti indiscrezioni, si è parlato nelle scorse settimane di Justin Lin tra i nomi in gara per le riprese del film.

Il regista taiwanese naturalizzato americano deve buona parte della sua fama alla saga di “Fast & Furious”, che ha curato a partire dall’episodio del 2006 denominato “Tokyo Drift”. Non è ancora chiaro tuttavia se il director sia stato inserito in una rosa di possibili incaricati o se sia già in fase di trattative, certo è che se dovesse confermarsi il suo coinvolgimento “Spider-Man 4” sarà un titolo dalle dimensioni notevoli, considerato che Lin in passato ha preso parte unicamente a progetti di grossa taglia. Stando a quanto rivelato dal noto insider Jeff Snider, abbiamo conferma del ritorno di Zendaya per il personaggio di Mary Jane, specificando che la star avrebbe fatto posticipare le riprese della terza stagione di “Euphoria” proprio in vista dei lavori sul set per il quarto capitolo dell’Uomo Ragno.

Se ancora non sono giunte conferme sull’ingaggio di Lin, scopriamo invece qualcosa di più per quanto riguarda l’inizio delle riprese: in base alle ultime soffiate dello scooper Daniel Ritchman, le fasi di lavorazione dovrebbero partire il prossimo settembre, col debutto al cinema fissato entro il 2025. Anche Ritchman si è espresso sulla scelta del regista per il film, confermando che nessuno al momento sarebbe stato ingaggiato ufficialmente e ammiccando alla recente offerta da parte degli studios nei confronti di un director la cui identità rimane ancora sconosciuta. Fra i supereroi che compariranno insieme a Spider-Man si è parlato lo scorso gennaio di Daredevil e Ant-Man, che stando alle informazioni di Ritchman sarebbero già stati inseriti nella prima bozza della sceneggiatura e andranno a ricoprire un ruolo considerevole. Ma considerato che non si conosce al momento neppure il nome dello sceneggiatore, suggeriamo di trattare le informazioni con la dovuta cautela prima di esultare per novità che potremmo non reperire nel prodotto finito.

