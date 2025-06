Venerdì 13 giugno, al Palazzo Baronale del Comune di Sorso, la cantautrice e artista sarda Sidra presenta “Sogni Di-Versi”, con i musicisti Sebastiano Deriu, Antonio Sircana ed Eduardo Braido Testa, alla chitarra, al pianoforte e al violino. L’appuntamento è al palazzo baronale a partire dalle ore 19 con ingresso libero.

Si tratta di un viaggio attraverso la musica, le immagini e le parole, una performance originale che propone percorsi visivi ad accompagnare i brani e la musica.

Sidra, nome d’arte di Piera Demurtas, è un’artista sarda originaria di Bitti, classe ’83, capace di esprimere con la sua voce temi dell’anima, introversi sistemi del pensiero ma anche del mondo circostante, come quelli della sua terra, la Sardegna, esprimendosi in alcune opere con la lingua sarda. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, ha iniziato a cantare fin da piccola, esibendosi prima come corista, poi come vocalist in varie formazioni musicali isolane come: Flowers’ Circle, Robespierre, Jap blues band.

