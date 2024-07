Ha partecipato al concorso quasi per gioco, e si è aggiudicato il primo premio in tre categorie: successo per Sono Fagàn, nome d’arte del cantante capoterrese Patrick Atzori, al Premio internazionale dedicato all’Universo femminile “Donne d’Amore”.

L’appuntamento, giunto alle 10^ edizione, spazia dal campo del cinema a quello della moda, passando dai libri sino ad arrivare alla musica: Patrick Atzori, premiato a Roma in Campidoglio, si è aggiudicato il primo premio per il brano “La dedico a te”, portandosi a casa il riconoscimento per il migliore testo, la migliore canzone e il miglior video (realizzato da Nicola Atzori e Claudio Marras).

Sono Fagàn da solista, Patrick and The Crazy Slivers quando canta con il suo gruppo: Patrick Atzori si dimostra un artista particolarmente eclettico, capace di spaziare tra generi musicali completamente diversi.

«Portare a casa questo premio è stata una grande soddisfazione – racconta il cantante di Capoterra -, nel progetto individuale Sono Fagàn mi esprimo soprattutto attraverso la musica indie e pop, mentre con il mio gruppo do sfogo alla mia vera passione, il genere rockabilly, uno stile di vita più che un genere musicale. Credo che si possa veicolare un messaggio anche utilizzando due generi completamente diversi come l’indie e il rockabilly: per il futuro ho diversi progetti in cantiere, sia come solista che con la mia band».

