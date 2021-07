Slitta il tour estivo per Loredana Bertè: la cantante, come comunicato dal suo staff sulla sua pagina Instagram, dovrà infatti sottoporsi a breve a un intervento chirurgico.

"Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto”, le parole postate sui social.

“Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour – si precisa poi - quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021”.

Nessuna spiegazione sul tipo di operazione cui la Bertè dovrà sottoporsi, né il motivo, ma si specifica come non si tratti di “nulla di grave”. “Loredana – spiega lo staff – tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”.

Nel frattempo proprio questa questa settimana Libertè, l’ultimo album della cantante, è stato certificato disco d’oro.

(Unioneonline/v.l.)

