Mondo della musica in lutto in Brasile per la morte di una delle cantanti più famose. L’aerotaxi su cui viaggiava Marilia Mendonça, 26 anni, è precipitato nello Stato del Minas Gerais. Nell’incidente hanno perso la vita anche il suo produttore, suo zio e i due piloti.

La star, che aveva un figlio di un anno, era diretta a un concerto a Caratinga. Poco prima della tragedia aveva pubblicato sui social un video in cui appariva all’imbarco e poi in cabina alle prese col pasto a bordo.

Marilia Mendonça (Instagram)

Secondo la polizia, la probabile causa dell'incidente è stata una collisione con un'antenna. "Mi rifiuto di crederci, mi rifiuto", ha twittato il calciatore Neymar. "Sto piangendo. Penso di non poterci nemmeno credere", ha scritto il musicista Caetano Veloso. Il presidente Jair Bolsonaro ha elogiato "uno dei più grandi artisti della sua generazione".

In carriera la giovane star del genere “sertanejo” ha collezionato 15 dischi di diamante e due di platino e venduto quasi cinque milioni di dischi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata