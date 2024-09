Preparativi a Settimo San Pietro per il concerto dei Nomadi, voluto dall'amministrazione comunale a chiusura delle manifestazioni dell'estate.

Il palco del concerto verrà installato lungo la via I Maggio, con un’area backstage che andrà dall’intersezione con la via Repubblica (nei pressi dell’ingresso del Tennis Club) fino all’inizio del parco comunale dove verrà montato il palco. L’inizio dell’installazione dello stesso palco è prevista all’alba di venerdì mattina, per cui verrà emanata apposita ordinanza che vieterà il traffico veicolare fino a sabato mattina 14 settembre, giorno in cui si provvederà a smontarlo.

«Considerato che domani 12 settembre è previsto l’avvio dell’anno scolastico - si legge nel comunicato del sindaco Gigi Puddu - è importante sapere che nei giorni di venerdì 13 e sabato mattina 14 settembre verrà sospeso il servizio di bus navetta da e verso la stazione metro dell’Arst, già informata del provvedimento.I cittadini di Settimo che vorranno assistere al concerto sono invitati per quanto loro possibile a recarsi nella zona dell’evento a piedi, in modo da contenere i disagi relativi alla viabilità ed ai parcheggi».

