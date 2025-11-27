Arzachena si prepara al secondo concerto della rassegna “Museo in ascolto”. Sabato prossimo, 29 novembre, alle ore 18.30, il Museo Civico Michele Ruzittu ospiterà l’esibizione del Quartetto EOS. Il programma del concerto comprenderà: Felix Mandelssohn, quartetto in fa minore n.6 op.80 e Ludwig van Beethoven, quartetto in fa maggiore op.59 n.1 “Razumovsky”.

Il Quartetto Eos, nato nel 2016 al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, si è subito imposto all'attenzione del mondo musicale per la freschezza e profondità delle sue interpretazioni, ottenendo, in Italia e nel mondo, numerosi riconoscimenti, come il 1º premio all'Orpheus Chamber Music Competition di Winterthur nel 2020, il Premio Speciale al 13° International String Quartet Competition, il Premio Paolo Borciani di Reggio Emilia, all'International Chamber Music Competition Anton Rubinstein di Düsseldorf nel 2019 ed il Primo Premio al Concorso Amur Nuovi Talenti di Milano nel 2024.Una iniziativa culturale anche questa di sabato prossimo, che punta sulla qualità musicale e sulle affascinanti connessioni di questa arte con altre espressioni della cultura, come la storia, le arti visive e l’archeologia. La rassegna è curata dalla Fondazione Bernardo De Muro con la collaborazione con l’assessora alle Attività produttive, Stefania Fresu, il delegato alla Cultura, Giovanni Carta e con la società Geseco.

Dopo il concerto seguirà un momento conviviale in collaborazione con Tenute Campianatu e Tenuta Agricola Coda di lupo. L’ingresso allo spettacolo è su prenotazione.

